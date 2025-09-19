軟銀願景基金擬裁員20% 資源轉向AI
知情人士透露，軟銀集團專注於投資新創公司的願景基金（Vision Fund），正考慮裁減多達20%的員工，凸顯軟銀執行長孫正義正把焦點轉向對人工智慧（AI）的押注。
綜合彭博資訊與路透報導，願景基金截至3月底聘有約282人，正考慮裁減超過50個職位，為該單位2022年來的第三輪裁員。
願景基金發言人證實裁員計畫，表示「我們持續調整組織以最佳執行我們的長期策略，對AI和突破性技術做出大膽且高說服力的投資」。
知情人士說，願景基金仍會從事新的押注，但留任的員工將投入更多資源到孫正義野心勃勃的AI計畫，例如擬議的5,000億美元星際之門（Stargate）計畫，並將以20億美元投資入股英特爾。
在軟銀尋求支應龐大AI投資的裁員之際，願景基金持續出售關鍵資產，隨著軟銀聚焦於少數投資交易，願景基金也不再需要投資顧問軍團。
