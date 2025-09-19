日銀按兵不動 卻出現「兩個意外」 日圓強升0.5%

日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變，但意外有兩位決策官員投反對票，為總裁植田和男上任來首見，並且首度提及出售日股指數型基金（ETF）與日本不動產信託基金（J-REITs）資產的計畫，日圓兌美元19日盤中強升0.5%，日股漲幅收斂。

日銀結束為期兩天的決策會議，以7票支持對2票反對，維持利率不變，符合市場預期，卻是植田上任以來首度有官員投下反對票。投反對票的官員包括高田創和田村直樹，希望升息1碼，凸顯日銀內部的鷹派壓力日增。

日銀也宣佈，將開始出售ETF和J-REITs，同時避免「對金融市場的動盪影響」。日銀表示，每年出售約6,200億日圓ETF，金額為市值、而非面額。這是日銀首度提及出售ETF的計畫。日銀持有的ETF市值約70兆日圓，按此出售步調推估，要花約112年才會賣完。

日銀也說，每年將出售50億日圓的J-REITs。不過，日銀並未提及開始銷售的時機，只說「會在完成必要的準備」時開始。植田預定台灣時間19日下午2時30分召開記者會，說明決策。

日圓兌美元19日盤中升值0.5%，報147.26日圓對1美元，日經225指數漲幅也縮小，從原本的1.2%收斂至0.5%。

策略師認為，即便日本執政黨自民黨要在10月4日舉行黨魁選舉、還有其他事件，日銀仍宣示將出售資產，暗示將穩步推動政策正常化。