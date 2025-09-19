快訊

日銀按兵不動 卻出現「兩個意外」 日圓強升0.5%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變。美聯社
日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變，但意外有兩位決策官員投反對票，為總裁植田和男上任來首見，並且首度提及出售日股指數型基金（ETF）與日本不動產信託基金（J-REITs）資產的計畫，日圓兌美元19日盤中強升0.5%，日股漲幅收斂。

日銀結束為期兩天的決策會議，以7票支持對2票反對，維持利率不變，符合市場預期，卻是植田上任以來首度有官員投下反對票。投反對票的官員包括高田創和田村直樹，希望升息1碼，凸顯日銀內部的鷹派壓力日增。

日銀也宣佈，將開始出售ETF和J-REITs，同時避免「對金融市場的動盪影響」。日銀表示，每年出售約6,200億日圓ETF，金額為市值、而非面額。這是日銀首度提及出售ETF的計畫。日銀持有的ETF市值約70兆日圓，按此出售步調推估，要花約112年才會賣完。

日銀也說，每年將出售50億日圓的J-REITs。不過，日銀並未提及開始銷售的時機，只說「會在完成必要的準備」時開始。植田預定台灣時間19日下午2時30分召開記者會，說明決策。

日圓兌美元19日盤中升值0.5%，報147.26日圓對1美元，日經225指數漲幅也縮小，從原本的1.2%收斂至0.5%。

策略師認為，即便日本執政黨自民黨要在10月4日舉行黨魁選舉、還有其他事件，日銀仍宣示將出售資產，暗示將穩步推動政策正常化。

ETF 日本 指數

相關新聞

軟銀願景基金擬裁員20% 資源轉向AI

知情人士透露，軟銀集團專注於投資新創公司的願景基金（Vision Fund），正考慮裁減多達20%的員工，凸顯軟銀執行長...

韓美3500億美元投資難產 韓執政黨議員重批：我們是美國藩屬國嗎？

在韓美最終關稅談判陷入膠著狀態之際，南韓執政黨共同民主黨內對美語調突然轉硬，被視為對國內民怨的回應。

聯準會重啟降息 新興當地債迎匯兌機會

美國聯準會9月17日重啟降息一碼至4%~4.25%、結束連五凍。官員們預估年底前還將降息兩碼，同時上修今明後三年美國經濟...

解密輝達入股英特爾內幕：降低對台積電依賴 下一個會是誰？

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）宣布入股英特爾（Intel），並且合作設計晶片，震撼全球晶片業，消息人士...

美股50大近五年報酬 貢獻率近八成

美股持續強勢走高，這波牛市還能延續嗎？貝萊德投信指出，美股仍具三大優勢，可望為多頭行情續航添動能，前景看好。根據統計 ，...

