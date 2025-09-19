快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

韓美3500億美元投資難產 韓執政黨議員重批：我們是美國藩屬國嗎？

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
韓國現代汽車在美國喬治亞州電池工廠9月4日遭美國移民局掃蕩，高達475人被捕，絕大多數是韓國人，引發韓國民怨。路透
韓國現代汽車在美國喬治亞州電池工廠9月4日遭美國移民局掃蕩，高達475人被捕，絕大多數是韓國人，引發韓國民怨。路透

在韓美最終關稅談判陷入膠著狀態之際，南韓執政黨共同民主黨內對美語調突然轉硬，被視為對國內民怨的回應。

中央日報19日報導，韓國總統室國家安保室室長魏聖洛18日在國會舉行的「先進外交超黨派論壇早餐座談會」上，檢討李在明上任總統後的外交情況。座談會上，「對美關稅談判」、「喬治亞州韓國人拘禁事件」等成為話題。一名出席的民主黨議員表示：「日本承諾5500億美元規模的對美投資等不公平協議，韓國絕不能像日本那樣同意」。

對此，魏聖洛以「韓國與日本的條件差異太大，不會有接受那樣條件的協議。我們正在密集談判」回應。

在此之前，7月韓美同意美國對韓國課徵的關稅從25%降至15%，作為交換，韓國推進總計3500億美元規模的對美投資。然而，關於這3500億美元投資的具體方式、投資收益如何分配等，雙方分歧巨大，目前尚未在最終協定書上簽名。

國會外交統一委員會的民主黨議員於18日接受中央日報電話採訪時表示：「我們是美國的藩屬國嗎？韓國既非主要貨幣國，外匯存底也少，如果同意3500億美元規模投資，97年貨幣危機恐將再現」，表達對美國的不滿。

李在明也在18日公開的美國《時代》雜誌訪談中表示，「如果同意美國要求的3500億美元投資，會被彈劾」，並透露「因此向美國談判團隊要求合理替代方案」。

分析指出，執政黨對美強硬論調噴發的背景，有民意支持。南韓四大民調業者15至17日針對滿18歲以上的1002人進行全國指標調查，結果顯示，對喬治亞州電池工廠建設現場發生的韓國人逮捕事件政府處置，「處理得當」為51%、「處理錯誤」為35%。

美國 規模

延伸閱讀

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

三百多名南韓工人被捕要怪現代！美商務部長：早該找我幫忙

李在明最新民調下挫 要怪南韓勞工在美國被捕？

相關新聞

軟銀願景基金擬裁員20% 資源轉向AI

知情人士透露，軟銀集團專注於投資新創公司的願景基金（Vision Fund），正考慮裁減多達20%的員工，凸顯軟銀執行長...

日銀按兵不動 卻出現「兩個意外」 日圓強升0.5%

日本銀行（央行）19日決議維持基準利率於0.5%不變，但意外有兩位決策官員投反對票，為總裁植田和男上任來首見，並且首度提...

韓美3500億美元投資難產 韓執政黨議員重批：我們是美國藩屬國嗎？

在韓美最終關稅談判陷入膠著狀態之際，南韓執政黨共同民主黨內對美語調突然轉硬，被視為對國內民怨的回應。

聯準會重啟降息 新興當地債迎匯兌機會

美國聯準會9月17日重啟降息一碼至4%~4.25%、結束連五凍。官員們預估年底前還將降息兩碼，同時上修今明後三年美國經濟...

解密輝達入股英特爾內幕：降低對台積電依賴 下一個會是誰？

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）宣布入股英特爾（Intel），並且合作設計晶片，震撼全球晶片業，消息人士...

美股50大近五年報酬 貢獻率近八成

美股持續強勢走高，這波牛市還能延續嗎？貝萊德投信指出，美股仍具三大優勢，可望為多頭行情續航添動能，前景看好。根據統計 ，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。