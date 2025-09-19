韓美3500億美元投資難產 韓執政黨議員重批：我們是美國藩屬國嗎？

在韓美最終關稅談判陷入膠著狀態之際，南韓執政黨共同民主黨內對美語調突然轉硬，被視為對國內民怨的回應。

中央日報19日報導，韓國總統室國家安保室室長魏聖洛18日在國會舉行的「先進外交超黨派論壇早餐座談會」上，檢討李在明上任總統後的外交情況。座談會上，「對美關稅談判」、「喬治亞州韓國人拘禁事件」等成為話題。一名出席的民主黨議員表示：「日本承諾5500億美元規模的對美投資等不公平協議，韓國絕不能像日本那樣同意」。

對此，魏聖洛以「韓國與日本的條件差異太大，不會有接受那樣條件的協議。我們正在密集談判」回應。

在此之前，7月韓美同意美國對韓國課徵的關稅從25%降至15%，作為交換，韓國推進總計3500億美元規模的對美投資。然而，關於這3500億美元投資的具體方式、投資收益如何分配等，雙方分歧巨大，目前尚未在最終協定書上簽名。

國會外交統一委員會的民主黨議員於18日接受中央日報電話採訪時表示：「我們是美國的藩屬國嗎？韓國既非主要貨幣國，外匯存底也少，如果同意3500億美元規模投資，97年貨幣危機恐將再現」，表達對美國的不滿。

李在明也在18日公開的美國《時代》雜誌訪談中表示，「如果同意美國要求的3500億美元投資，會被彈劾」，並透露「因此向美國談判團隊要求合理替代方案」。

分析指出，執政黨對美強硬論調噴發的背景，有民意支持。南韓四大民調業者15至17日針對滿18歲以上的1002人進行全國指標調查，結果顯示，對喬治亞州電池工廠建設現場發生的韓國人逮捕事件政府處置，「處理得當」為51%、「處理錯誤」為35%。