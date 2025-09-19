聯準會重啟降息 新興當地債迎匯兌機會

美國聯準會9月17日重啟降息一碼至4%~4.25%、結束連五凍。官員們預估年底前還將降息兩碼，同時上修今明後三年美國經濟成長率至1.6%~1.9%，原估1.4%~1.8%，雖維持今年核心通膨為3.1%預估，但明年通膨被上修至2.6%，原估2.4%。主席鮑爾表示這次屬於「風險管理式降息」，目的在避免就業市場進一步降溫。由於降息多在預期中，各債市反應相對平淡，十年期公債殖利率反而上揚5.92基本點至4.0872%。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會重啟降息，不僅有利於美元計價債市，亦可嘉惠各類債市表現。尤其，利差優勢減褪不利於美元，其他國家當地公債伴隨的貨幣部位可望有匯兌收益挹注。建議可採取以廣納各類債券的美元精選收益複合債型基金，以及可受惠企業融資成本下降的公司債型基金為配置核心，並搭配全球當地公債或新興國家當地公債型基金，做為分散美元資產、分享美元貶值的投資機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜•德賽表示，聯準會未來降息空間，將取決於勞動市場是否進一步惡化。預期美國經濟應不至於陷入衰退，以及通膨仍高於聯準會目標的情境下，美國十年期公債殖利率降至或盤中曾跌破4%，實乃市場對降息的過度樂觀預期。長天期殖利率回揚風險存在，此時更須藉由專業經理團隊的複合債策略，管控利率風險、廣泛配置於各類債券，一旦市場出現新的機會，亦可伺機掌握。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，即使美元今年迄今貶勢明朗，預期中期將進一步貶值，原因在於美元評價仍偏貴，以及聯準會降息和景氣走緩的循環性因素、財政與經常帳雙赤字的結構性因素均不利於美元，隨著全球投資資金分散配置到美國以外地區的意向明顯，看好新興國家當地公債市場的債、匯續揚機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金截至8月底之基金持債到期殖利率達12%，現階段投資以新興國家當地公債為多，搭配約一成的美元和歐元計價主權債，彈性掌握高殖利率政府債機會。並廣納亞洲、拉丁美洲和非洲貨幣，可望受惠美元貶值時之匯兌收益機會。