解密輝達入股英特爾內幕：降低對台積電依賴 下一個會是誰？

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）宣布入股英特爾（Intel），並且合作設計晶片，震撼全球晶片業，消息人士透露，輝達和英特爾仍將仰賴台積電，但分析師認為，輝達是出於分散供應來源的考量，未來勢將下單給英特爾。這可能也印證了信評機構惠譽（Fitch）日前的提醒：美國政府入股英特爾，可能使晶片設計業者重複打造供應鏈。

華爾街日報（WSJ）報導，輝達和英特爾的交易並未大幅著墨英特爾想成為全球領先晶圓代工業者的企圖心，知情人士透露，輝達的客製化中央處理器（CPU）將使用英特爾的設計，但仍將大多由台積電以自己的矽晶圓代工生產，接著再送往英特爾的晶圓代工服務進行封裝，加入關鍵的零組件。

英國金融時報（FT）指出，輝達執行長黃仁勳淡化了輝達成為英特爾晶圓代工客戶的構想，表示輝達和英特爾將持續仰賴台積電，「我認為（英特爾執行長陳）立武和我都會說，台積電是世界級的晶圓代工業者」，「台積電的魔力再怎麼誇大都不為過」。

他說，「我們一直都在評估英特爾的晶圓代工技術，我們也將繼續評估」，「但是今天的宣布是特別聚焦於這些客製化的CPI」。

D.A. Davidson科技研究主管盧利亞（Gil Luria）認為，輝達投資英特爾的動機，可能包括分散生產訂單，輝達「正處於AI生態系的其他企業、以維持這項新興技術（發展）動能的模式」。彭博資訊分析師也認為，這項交易對台積電晶圓代工霸主地位的風險有限，長期影響則取決於英特爾的晶圓代工執行能力。

Moor洞見與策略公司分析師塞格（Anshel Sag）說，若輝達給英特爾晶圓代工服務一些訂單，他也不意外，「事實上，我正預期輝達將在美國政府涉入下，宣布與英特爾之間的某種形式晶圓代工交易，畢竟英特爾也有意分散供應鏈，降低對台積電的依賴。

惠譽（Fitch）日前已提醒，美國政府入股英特爾後，之後可能敦促美國企業提供技術支援的幫助、或採購英特爾的晶片。惠譽指出，目前晶片設計業者目前仰賴集中在台積電先進製程、及附近經濟體組裝廠的供應鏈，若這些業者響應美國政府的要求，供應鏈規劃的複雜度可能提高，而且也需要區隔晶片設計活動，因為台積電和英特爾使用的製程技術截然不同。