CNBC：輝達砸逾9億美元 吸納Enfabrica人才和技術

中央社／ 矽谷18日綜合外電報導

財經媒體CNBC報導，輝達（Nvidia）豪砸9億多美元（約新台幣271億元）延攬人工智慧（AI）硬體新創公司Enfabrica執行長桑卡（Rochan Sankar）及其他員工，並取得這家公司技術授權。

CNBC引述兩名知情人士報導，這筆上週完成的交易以現金和股票支付，桑卡現已加入輝達。

Enfabrica是矽谷的晶片新創公司，致力解決AI領域出現的最大技術難題之一，即如何將數以萬計甚至更多晶片透過網路串聯，使其能有效運作如同一台電腦。

若網路過慢，輝達等公司昂貴的晶片就會閒置，等待資料傳輸。

Enfabrica的技術能將約10萬顆AI運算晶片串聯起來，之後才會開始出現網路瓶頸。

輝達拒絕置評，Enfabrica也未立即回覆路透社詢問。

Enfabrica由博通（Broadcom）與Alphabet資深人士創辦，至今已募得2.6億美元創投資金。今年7月，Enfabrica推出一套晶片與軟體系統，目的在降低資料中心記憶體晶片的成本。

CNBC報導，這筆交易與近期Meta和谷歌（Google）作法相似。

Meta今年6月收購Scale AI的49%股權，並聘請28歲執行長汪滔在其AI戰略中扮演重要角色。

Alphabet旗下Google則延攬AI程式碼生成公司Windsurf多名關鍵員工，OpenAI之前曾嘗試收購這家新創公司。

