美股50大近五年報酬 貢獻率近八成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美股持續強勢走高，這波牛市還能延續嗎？貝萊德投信指出，美股仍具三大優勢，可望為多頭行情續航添動能，前景看好。根據統計 ，標普500市值前50大企業在過去五年貢獻大盤近八成漲幅，凸顯龍頭股才是推升行情的關鍵動能，更是長線投資的核心標的。

標普500指數在2024年2月首度突破5,000點宣告新一輪多頭行情啟動。此後指數一路強勢攻高、屢創新紀錄，自2024年2月至2025年8月，指數累計創新高已超過65次，反映投資氣氛熱絡、資金動能強勁。

即便行情來到高檔，貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50（009813）經理人楊貽甯直言，美股仍存在三大優勢，多頭動能不減！首先企業獲利全球領先，美股基本面強韌：美企股東權益報酬率（ROE）平均達18%，預估明年將上看19%，顯著優於歐洲與日本企業的10%至13%，顯示美企「獲利可期又有效率」，吸引全球資金持續加碼。

二是資金環境轉向寬鬆，9月18日聯準會宣布將基準利率從4.25%-4.50%調降一碼到4%-4.25%，這是去年12月以來的首次降息。利率點陣圖顯示，多數官員預計在年底前可能還會降息兩次。無論節奏快慢，利率下行已成大勢。隨著資金成本降低，風險資產吸引力同步提升，其中基本面穩健、具競爭優勢的美股龍頭更將成為資金首選，可望持續推動美股上行。

三是美股長期展現「熊短牛長」特性：過去數據顯示，美股牛市平均可維持67個月*，遠超過熊市週期。本輪行情自2023年反彈以來持續上攻，今年更屢次刷新歷史新高，顯示多頭走勢未歇，在企業獲利強勁與資金面支撐下，牛市格局有望持續。

操作策略上，楊貽甯指出，與其擔心「買在高點」，不如選對標的；與其分散布局，不如聚焦美股龍頭。根據統計，009813追蹤的標普500卓越50指數，近一年營收成長率達15.3%，高於標普500其他450檔個股的3%；近一年報酬貢獻率更達80%，幾乎包辦大盤漲幅，顯示只要鎖定市值前50大企業，就能掌握美股主要成長動能，堪稱「贏家全拿」 。

貝萊德投信表示，009813一次納入美股最具代表性的50檔龍頭股，涵蓋輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）*等科技巨頭，讓投資人無須費心挑股，能有效參與美股長線成長契機。

