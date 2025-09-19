油價金價下跌 川普強調維持低油價 美元反彈金價承壓

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價18日下跌0.75%。 路透
國際原油與黃金價格周四（18日）都走低，因為美國總統川普重申致力於維持低油價，為原油市場帶來壓力；而美元延續美國聯準會（Fed）周三降息之後的反彈走勢，拖累了黃金價格。

川普關於俄烏戰爭的言論周四推動油價下跌，他暗示，更傾向於藉由維持低油價而非制裁來迫使俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭。川普也對記者說，「如果油價下跌，戰爭就會結束」。這些最新說法令油價在震盪交易中，小幅下跌。

布蘭特原油期下跌0.51美元，或0.75%，結算報67.44美元。美國西德州原油期貨下跌0.48美元，或0.75%，報63.57美元。

美國聯準會周三降息後，油市交易商仍對美國經濟前景感到擔憂，Onyx資本集團執行董事總經理Jorge Montepeque 說，Fed降息顯然因為經濟正在放緩，而試圖令之恢復成長。

美國能源資訊局（EIA）周三公布的數據也顯示，供應持續過剩和燃料需求疲軟，油價因而承壓。

黃金價格方面，美元周四連兩日反彈，繼續拖累金價走低。紐約黃金現貨價格周四盤中一度大跌0.87%，收盤跌幅縮小至0.43%，報每英兩3,644.28美元。

黃金以美元計價，美元走強對金價不利，而美元周四盤中出現9月以來的最大漲幅。美國聯準會周三利率決策後的政策表態，沒有市場預期那麼鴿派，推動美元連漲兩天，黃金跟著繼續第二天下跌。

Zaner金屬副總裁兼資深金屬策略師Peter Grant說，聯準會主席鮑爾關於降息是風險管理的言論，引起了一些混亂，這種不確定性促使市場出現獲利回吐。但他表示，「黃金長期看漲趨勢依然存在，周三盤中創下歷史新高後的回調，屬於技術性修正」。Grant相信，每次黃金創出新高，都將進一步增強了其衝上4,000美元目標的可能性。

