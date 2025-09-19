快訊

日8月核心通膨顯著放緩 央行周五料維持利率不變

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本8月核心通膨顯著放緩。美聯社
日本核心消費者價格 （CPI）漲幅顯著放緩，但仍遠高於央行的目標。日本央行即將公布利率決策，市場預料按兵不動。

日本總務省周五公布，8月剔除新鮮食品的CPI較去年同期上漲2.7%，漲幅較7月的3.1%顯著放緩，同時創下去年11月以來最小漲幅，這個結果與經濟學家的預估中值相符。經濟學家此前預期，為幫助家庭應對創紀錄高溫而恢復的公用事業補貼，將有助減輕通膨壓力。

不過，進一步剔除能源後的消費者價格較一年前上漲3.3%，僅略低於7月份的漲幅，也與分析師的預測中值相符。

最新的CPI數據不太可能改變日本央行周五的政策決定，觀察人士普遍預期決策者將維持利率不變，交易員將密切關注央行總裁植田和男在記者會上是否會釋放年內再度升息的訊號。

日本央行通常在中午時分發布政策聲明，植田和男將在當地時間下午3時30分舉行記者會。

CPI 日本央行 植田和男

