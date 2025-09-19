美公債海外持有增至9.16兆美元創新高 中加減持、英法力挺

根據美國財政部周四公布的數據，海外投資人於7月增持美國公債，整體持有規模創下歷史新高，達到9.16兆美元，較6月增加319億美元。儘管中國大陸減持美國公債，但英國與法國大幅增持，抵消了影響。

海外持有規模的變動受到淨買入或淨賣出以及估值變動的共同影響。繼6月上漲之後，彭博美國公債指數在7月出現回落。

中國大陸仍為美國公債第三大海外持有者，但持倉在7月減少257億美元，降至7,307億美元。比利時持倉也減少52億美元至4,282億美元。市場分析師指出，比利時數據可能包含中國大陸透過託管賬戶持有的部分。

日本是美國公債最大海外持有國，持倉增加38億美元，達到1.15兆美元。排名第二的英國則大幅增持413億美元，升至8,993億美元，創下歷史新高。

另一方面，加拿大大幅減持美國公債571億美元，降至至3,814億美元，為4月以來最低。

在美國總統川普對來自世界其他地區的進口商品加徵關稅之後，海外對美債的持有情況備受關在注。一些民間部門的指標顯示，投資人對美國資產的興趣已經減弱。