美公債海外持有增至9.16兆美元創新高 中加減持、英法力挺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國公債的海外持有規模7月創下歷史新高，達到9.16兆美元，儘管中國大陸和加拿大減持，但英國與法國大幅增持。路透
根據美國財政部周四公布的數據，海外投資人於7月增持美國公債，整體持有規模創下歷史新高，達到9.16兆美元，較6月增加319億美元。儘管中國大陸減持美國公債，但英國與法國大幅增持，抵消了影響。

海外持有規模的變動受到淨買入或淨賣出以及估值變動的共同影響。繼6月上漲之後，彭博美國公債指數在7月出現回落。

中國大陸仍為美國公債第三大海外持有者，但持倉在7月減少257億美元，降至7,307億美元。比利時持倉也減少52億美元至4,282億美元。市場分析師指出，比利時數據可能包含中國大陸透過託管賬戶持有的部分。

日本是美國公債最大海外持有國，持倉增加38億美元，達到1.15兆美元。排名第二的英國則大幅增持413億美元，升至8,993億美元，創下歷史新高。

另一方面，加拿大大幅減持美國公債571億美元，降至至3,814億美元，為4月以來最低。

在美國總統川普對來自世界其他地區的進口商品加徵關稅之後，海外對美債的持有情況備受關在注。一些民間部門的指標顯示，投資人對美國資產的興趣已經減弱。

6月以來首次！川習通話美東時間19日上午9時舉行 川普給出高期望

關稅戰策略？我方承諾 4年買3000億元美國農產品

中職／悍將刻意短打偷襲戰術 凱樂想起美國西岸大學小球戰術

美國柯克槍擊案後 陸在美留學生主張「恢復政治暗殺」引眾怒

輝達意外注資 英特爾股價暴漲23% 美政府帳面大賺44億美元

在輝達（Nvidia）出乎意料地宣布投資英特爾之後，英特爾股價在週四出現近40年來的最大漲幅，這也讓美國政府先前對英特爾...

油價金價下跌 川普強調維持低油價 美元反彈金價承壓

國際原油與黃金價格周四（18日）都走低，因為美國總統川普重申致力於維持低油價，為原油市場帶來壓力；而美元延續美國聯準會（...

日8月核心通膨顯著放緩 央行周五料維持利率不變

日本核心消費者價格 （CPI）漲幅顯著放緩，但仍遠高於央行的目標。日本央行即將公布利率決策，市場預料按兵不動。

美公債海外持有增至9.16兆美元創新高 中加減持、英法力挺

根據美國財政部周四公布的數據，海外投資人於7月增持美國公債，整體持有規模創下歷史新高，達到9.16兆美元，較6月增加31...

美元回升 Fed鴿派預期落空 且初請失業金數據改善

美元兌大多數主要貨幣周四（18日）上漲，周三美國聯準會（Fed）宣布了預期中的降息，但暗示未來幾個月並不急於快速降低利率...

輝達砸20億英鎊押注英國AI：Wayve和Revolut入列投資名單

輝達 （Nvidia） 計劃與多家風投公司合作，投入20億英鎊（27億美元）支持英國人工智慧產業發展。

