美元回升 Fed鴿派預期落空 且初請失業金數據改善

美元兌大多數主要貨幣周四（18日）上漲，周三美國聯準會（Fed）宣布了預期中的降息，但暗示未來幾個月並不急於快速降低利率。另外，最新公布的數據顯示，上周美國初領失業金人數下降，扭轉了再前一周激增的態勢。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四上漲0.49%至97.348。

美國聯準會周三如預期降息25個基點（1碼），主席鮑爾將此次政策行動定調為應對勞動力市場疲弱的「風險管理式降息」，但表示聯準會無需急於執行寬鬆政策。

加拿大豐業銀行外匯策略師Eric Theoret說，鮑爾的說法未能達到市場原本預期的明確鴿派立場，加上周四的樂觀經濟數據結合了本周一開始美元遭遇的沉重賣壓，多個因素推動美元反彈。他認為，

針對請領失業救濟人數減少，BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示，這是穩健的經濟數據，強化了鮑爾周三所傳達的、「逐次開會」做決策的訊息。不過「我們依然認為10月降息25個基點是最有可能的結果」。

隨著美元走強，日圓兌美元匯率周四下跌0.69%至148日圓兌1美元。投資人正密切關注日本銀行（央行）今（19）日即將公布的利率政策，市場普遍預期日銀這次將維持利率不變，但交易員估計到明年3月底前將會升息25個基點，其中今年會升息的機率約50%。

市場也聚焦日本自民黨將於10月4日投票選出新總裁的政治情勢變化。

英鎊周四也在美元升勢中走弱，英國央行周四一如預期維持利率不變，英鎊跌到1英鎊兌1.3534美元。挪威央行降息25個基點至4.0%，進行三個月來的第二次降息，且暗示利率可能會進一步下調。挪威克朗兌美元周四因而下跌0.38%。