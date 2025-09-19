輝達砸20億英鎊押注英國AI：Wayve和Revolut入列投資名單

輝達 （Nvidia） 計劃與多家風投公司合作，投入20億英鎊（27億美元）支持英國人工智慧產業發展。

根據輝達周四發表的聲明，該公司將與創投公司Accel、Air Street Capital、Balderton Capital、Hoxton Ventures以及Phoenix Court合作，透過新資金協助提升英國在全球AI市場的競爭力。執行長黃仁勳在倫敦的一場活動上表示，他計劃投資自駕車技術開發商 Wayve和Oxa；金融科技公司Revolut；以及AI公司PolyAI、Synthesia、Latent Labs和Basecamp Research。

Wayve另於周四發聲明稱，輝達將對其投資5億美元，加速其AI模型的開發與部署。

輝達總額20億英鎊的投資，還包括周三已宣布過、在英國AI資料中心公司Nscale的5億英鎊股權投資（周三已宣布），所有資金均從輝達的資產負債表支出。

黃仁勳在聲明中說：「英國正處於黃金機遇期，世界一流的大學、勇於突破的新創團隊、頂尖的研究人員與尖端超級電腦在此交會。此刻正是投資英國的最佳時機。」

輝達指出，投資將「於美國註冊但於英國啟動」，為研究人員與新創公司提供資金與算力支援。發言人補充，英國創投合作夥伴將協助甄選值得支持的AI新創企業，但不必然共同投資，。

Accel、Balderton Capital、Hoxton以及Phoenix Court都是倫敦最活躍、最知名基金之一，曾投資過英國AI新創Synthesia。Air Street Capital則是規模較小基金，由Spotify創辦人Daniel Ek 支持，專注於 AI與生物科技公司。

輝達此舉有助於英國首相施凱爾推動與美國的合作並加速科技發展。他形容輝達的投資是「對英國現在與未來的重大信任投票」。