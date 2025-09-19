快訊

MLB／無預警！道奇巨投克蕭宣布本季退休 最終登板時間曝光

整理包／iPhone 17開賣想買現貨！10大通路貨況曝光 2家看圖、它有望甜甜價

美對台政策大轉彎 川普今夏拒絕批准120億台灣軍援

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達意外注資 英特爾股價暴漲23% 美政府帳面大賺44億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達意外注資使英特爾股價大漲23%，這讓美國政府持股不到一個月，帳面大賺44億美元。路透
輝達意外注資使英特爾股價大漲23%，這讓美國政府持股不到一個月，帳面大賺44億美元。路透

在輝達（Nvidia）出乎意料地宣布投資英特爾之後，英特爾股價在週四出現近40年來的最大漲幅，這也讓美國政府先前對英特爾的投資獲得了豐厚回報。

不到一個月前，美國總統川普才剛敲定協議，讓美國政府以每股20.47美元的價格，取得英特爾約10%的股權，總計4.333億股。隨著週四股價大漲23%，收紅在30.57美元，美國政府的持股價值也隨之攀升到約130億美元，比起八月簽約時，帳面上大賺44億美元。

根據英特爾上個月提交的文件，他們已經向美國商務部發行了2.746億股，剩下的1.587億股則存入第三方託管帳戶。未來會隨著美國政府依據《晶片法案》撥款給英特爾的進度，將這些股票逐步轉交給政府。

對英特爾來說，輝達的投資無疑是一場及時雨。近年來，英特爾在製造業務方面面臨困難，也錯過了人工智慧晶片市場的快速成長。輝達執行長黃仁勳就表示，雙方合作所帶來的商機，一年可能高達500億美元。

雖然美國政府和輝達的投資成功推高了英特爾的股價，但也讓它的估值來到網路泡沫時期後未曾見過的高點：預估本益比高達57倍，是2001年以來最高。

海港證券（Seaport Securities）交易員韋斯伯格斯伯格（Ted Weisberg）表示：「華爾街從來不缺這種故事：看似已經沒救的公司，像鳳凰一樣浴火重生。現在斷言英特爾的命運還太早，但至少大家看到新希望。」

美國 成功 華爾街

延伸閱讀

黃仁勳談入股英特爾 指政府未介入、續評估代工技術

輝達投資英特爾 牽動台積 黃仁勳：一起擴大AI生態系

輝達入股英特爾 未釋代工單 業界解讀有助贏得川普政府好感

輝達入股英特爾 外資：對台積影響有限

相關新聞

輝達意外注資 英特爾股價暴漲23% 美政府帳面大賺44億美元

在輝達（Nvidia）出乎意料地宣布投資英特爾之後，英特爾股價在週四出現近40年來的最大漲幅，這也讓美國政府先前對英特爾...

聯準會降息翌日 美股上演創紀錄四重奏 輝達入股英特爾提振晶片股

美股道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數以及羅素2000指數齊創新高，本世紀僅有另外25天發生過這樣的同步。就在一...

黃仁勳談入股英特爾 指政府未介入、續評估代工技術

針對輝達入股英特爾及雙方技術合作案，輝達執行長黃仁勳今天表示，與英特爾團隊經過近一年低調討論達成協議，川普政府並未涉入，...

輝達成美中新籌碼 黃仁勳走鋼索終將被逼選邊站？

輝達在中國的麻煩正在演變成一場全面的「科技角力」。一方面，北京方面正透過反壟斷調查收緊管制；另一方面，華盛頓的政策衝擊使輝達在這場更大規模的地緣政治博弈中淪為籌碼。輝達執行長黃仁勳遊走於企業愛國責任與商業利益間，試圖安撫兩方卻陷入政治紛爭。黃仁勳的下一步該怎麼走？

美股收創歷史新高 英特爾獲輝達投資股價暴漲23%

美股收盤創下歷史新高，小型股漲幅最大，因聯準會暗示將啟動降息路徑，重振投資人信心，並提升了經濟成長的預期。

南韓大財團啟動大徵才 三星、SK海力士、現代響應

三星（Samsung）、SK海力士、現代汽車（Hyundai Motors）等南韓大財團18日同聲宣布，將展開大規模招聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。