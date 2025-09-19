輝達意外注資 英特爾股價暴漲23% 美政府帳面大賺44億美元

在輝達（Nvidia）出乎意料地宣布投資英特爾之後，英特爾股價在週四出現近40年來的最大漲幅，這也讓美國政府先前對英特爾的投資獲得了豐厚回報。

不到一個月前，美國總統川普才剛敲定協議，讓美國政府以每股20.47美元的價格，取得英特爾約10%的股權，總計4.333億股。隨著週四股價大漲23%，收紅在30.57美元，美國政府的持股價值也隨之攀升到約130億美元，比起八月簽約時，帳面上大賺44億美元。

根據英特爾上個月提交的文件，他們已經向美國商務部發行了2.746億股，剩下的1.587億股則存入第三方託管帳戶。未來會隨著美國政府依據《晶片法案》撥款給英特爾的進度，將這些股票逐步轉交給政府。

對英特爾來說，輝達的投資無疑是一場及時雨。近年來，英特爾在製造業務方面面臨困難，也錯過了人工智慧晶片市場的快速成長。輝達執行長黃仁勳就表示，雙方合作所帶來的商機，一年可能高達500億美元。

雖然美國政府和輝達的投資成功推高了英特爾的股價，但也讓它的估值來到網路泡沫時期後未曾見過的高點：預估本益比高達57倍，是2001年以來最高。

海港證券（Seaport Securities）交易員韋斯伯格斯伯格（Ted Weisberg）表示：「華爾街從來不缺這種故事：看似已經沒救的公司，像鳳凰一樣浴火重生。現在斷言英特爾的命運還太早，但至少大家看到新希望。」