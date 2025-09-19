台積電ADR再漲2.23% 連五漲 續創新高

台積電ADR周四（18日）再漲2.23%，續創收盤歷史新高價位268.64美元，這是連續第五個交易日上漲，較台北交易溢價25.77%。費城半導體指數同日亦大漲3.6%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲124.10點或0.27%，收在46,142.42點；標普500指數上漲31.61點或0.48%，收在6,631.96點；那斯達克指數上漲209.40點，或0.94%，收在22,470.73點。

台灣加權股價指數上漲331.11點，收在25,769.36點，台積電（2330）上漲20元或1.58%，收在1,285元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 172.51 +1.50 170.00 +1.48

中華電 CHT 133.62 -0.80 134.00 -0.29

台積電 TSM 1,616.14 +2.23 1,285.00 +25.77

聯電 UMC 42.05 +1.30 41.80 +0.60

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據