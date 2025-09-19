台積電ADR再漲2.23% 連五漲 續創新高

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（18日）再漲2.23%，續創收盤歷史新高價位268.64美元，這是連續第五個交易日上漲，較台北交易溢價25.77%。費城半導體指數同日亦大漲3.6%。

周四美國股市三大指數上漲。道瓊工業指數上漲124.10點或0.27%，收在46,142.42點；標普500指數上漲31.61點或0.48%，收在6,631.96點；那斯達克指數上漲209.40點，或0.94%，收在22,470.73點。

台灣加權股價指數上漲331.11點，收在25,769.36點，台積電（2330）上漲20元或1.58%，收在1,285元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 172.51 +1.50 170.00 +1.48

中華電 CHT 133.62 -0.80 134.00 -0.29

台積電 TSM 1,616.14 +2.23 1,285.00 +25.77

聯電 UMC 42.05 +1.30 41.80 +0.60

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

相關新聞

輝達意外注資 英特爾股價暴漲23% 美政府帳面大賺44億美元

在輝達（Nvidia）出乎意料地宣布投資英特爾之後，英特爾股價在週四出現近40年來的最大漲幅，這也讓美國政府先前對英特爾...

黃仁勳談入股英特爾 指政府未介入、續評估代工技術

針對輝達入股英特爾及雙方技術合作案，輝達執行長黃仁勳今天表示，與英特爾團隊經過近一年低調討論達成協議，川普政府並未涉入，...

輝達成美中新籌碼 黃仁勳走鋼索終將被逼選邊站？

輝達在中國的麻煩正在演變成一場全面的「科技角力」。一方面，北京方面正透過反壟斷調查收緊管制；另一方面，華盛頓的政策衝擊使輝達在這場更大規模的地緣政治博弈中淪為籌碼。輝達執行長黃仁勳遊走於企業愛國責任與商業利益間，試圖安撫兩方卻陷入政治紛爭。黃仁勳的下一步該怎麼走？

美股收創歷史新高 英特爾獲輝達投資股價暴漲23%

美股收盤創下歷史新高，小型股漲幅最大，因聯準會暗示將啟動降息路徑，重振投資人信心，並提升了經濟成長的預期。

南韓大財團啟動大徵才 三星、SK海力士、現代響應

三星（Samsung）、SK海力士、現代汽車（Hyundai Motors）等南韓大財團18日同聲宣布，將展開大規模招聘...

英央行放慢縮表步調

英國央行如預期維持利率不變，並表示將放緩量化緊縮（QＴ）計畫的步調，且日後減持債券的重心將偏離長天期公債，以減輕對債市衝...

