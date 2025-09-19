聯準會降息翌日 美股上演創紀錄四重奏 輝達入股英特爾提振晶片股

美股道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數以及羅素2000指數齊創新高，本世紀僅有另外25天發生過這樣的同步。就在一天前，美國聯準會宣布降息25個基點，華爾街押注降息將繼續推動美國企業界，交易員紛紛湧入市場中風險較高的領域。晶片製造商英特爾大漲，因輝達（Nvidia）宣布將入股該公司。

道瓊工業指數上漲124.10點，或0.27%，至46,142.42點；標普500指數上漲31.61點，或0.48%，至6,631.96點；那斯達克指數上漲209.40點，或0.94%，至22,470.73點。

英特爾股價飆升22.8%，創1987年10月以來最大單日漲幅。此前輝達表示，將向這家陷入困境的美國晶片製造商投資50億美元。輝達勁揚3.5%，收復周三的失地，有報導稱中國大陸科技公司可能停止採購其晶片。同業超微（AMD）下跌0.8%。

晶片股整體走強，費城半導體指數上漲3.6%，科技股也受到提振，那斯達克和標普500科技股分別上漲0.94%和1.36%。標普500指數11大類股有七個上漲，跌幅最大類股是必需消費品和非必需消費品股。。

與此同時，小型股羅素2000指數收於2,466點，為去年11月以來首次創下收盤新高。分析師指出，在低利率環境下，小型企業表現通常更佳。

聯準會主席鮑爾周三強調，就業市場疲軟是當前的政策重點，並暗示未來政策會議可能繼續降息。

最新數據顯示，上周美國初請失業金人數下降，但勞動市場整體趨於疲軟，勞動力供需均有所減弱。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「我們正在尋找支撐經濟成長的因素，以及對高估值的合理解釋，降息前景正好提供了這種支持。」

此次降息預計將進一步推動華爾街近期的上漲行情，這波行情受到貨幣政策寬鬆預期及人工智慧相關股票交易回暖所提振。倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，投資者預計到2025年底將再降息約44.2個基點。