快訊

MLB／無預警！道奇巨投克蕭宣布本季退休 最終登板時間曝光

整理包／iPhone 17開賣想買現貨！10大通路貨況曝光 2家看圖、它有望甜甜價

美對台政策大轉彎 川普今夏拒絕批准120億台灣軍援

聯準會降息翌日 美股上演創紀錄四重奏 輝達入股英特爾提振晶片股

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美股周四（18日）上演罕見的創紀錄四重奏，道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數以及羅素2000指數齊創收盤紀錄新高。路透
美股周四（18日）上演罕見的創紀錄四重奏，道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數以及羅素2000指數齊創收盤紀錄新高。路透

美股道瓊工業指數標普500指數、那斯達克指數以及羅素2000指數齊創新高，本世紀僅有另外25天發生過這樣的同步。就在一天前，美國聯準會宣布降息25個基點，華爾街押注降息將繼續推動美國企業界，交易員紛紛湧入市場中風險較高的領域。晶片製造商英特爾大漲，因輝達（Nvidia）宣布將入股該公司。

道瓊工業指數上漲124.10點，或0.27%，至46,142.42點；標普500指數上漲31.61點，或0.48%，至6,631.96點；那斯達克指數上漲209.40點，或0.94%，至22,470.73點。

英特爾股價飆升22.8%，創1987年10月以來最大單日漲幅。此前輝達表示，將向這家陷入困境的美國晶片製造商投資50億美元。輝達勁揚3.5%，收復周三的失地，有報導稱中國大陸科技公司可能停止採購其晶片。同業超微（AMD）下跌0.8%。

晶片股整體走強，費城半導體指數上漲3.6%，科技股也受到提振，那斯達克和標普500科技股分別上漲0.94%和1.36%。標普500指數11大類股有七個上漲，跌幅最大類股是必需消費品和非必需消費品股。。

與此同時，小型股羅素2000指數收於2,466點，為去年11月以來首次創下收盤新高。分析師指出，在低利率環境下，小型企業表現通常更佳。

聯準會主席鮑爾周三強調，就業市場疲軟是當前的政策重點，並暗示未來政策會議可能繼續降息。

最新數據顯示，上周美國初請失業金人數下降，但勞動市場整體趨於疲軟，勞動力供需均有所減弱。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「我們正在尋找支撐經濟成長的因素，以及對高估值的合理解釋，降息前景正好提供了這種支持。」

此次降息預計將進一步推動華爾街近期的上漲行情，這波行情受到貨幣政策寬鬆預期及人工智慧相關股票交易回暖所提振。倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，投資者預計到2025年底將再降息約44.2個基點。

指數 美國 標普

延伸閱讀

黃仁勳談入股英特爾 指政府未介入、續評估代工技術

輝達投資英特爾 牽動台積 黃仁勳：一起擴大AI生態系

輝達入股英特爾 未釋代工單 業界解讀有助贏得川普政府好感

輝達入股英特爾 外資：對台積影響有限

相關新聞

輝達意外注資 英特爾股價暴漲23% 美政府帳面大賺44億美元

在輝達（Nvidia）出乎意料地宣布投資英特爾之後，英特爾股價在週四出現近40年來的最大漲幅，這也讓美國政府先前對英特爾...

聯準會降息翌日 美股上演創紀錄四重奏 輝達入股英特爾提振晶片股

美股道瓊工業指數、標普500指數、那斯達克指數以及羅素2000指數齊創新高，本世紀僅有另外25天發生過這樣的同步。就在一...

黃仁勳談入股英特爾 指政府未介入、續評估代工技術

針對輝達入股英特爾及雙方技術合作案，輝達執行長黃仁勳今天表示，與英特爾團隊經過近一年低調討論達成協議，川普政府並未涉入，...

輝達成美中新籌碼 黃仁勳走鋼索終將被逼選邊站？

輝達在中國的麻煩正在演變成一場全面的「科技角力」。一方面，北京方面正透過反壟斷調查收緊管制；另一方面，華盛頓的政策衝擊使輝達在這場更大規模的地緣政治博弈中淪為籌碼。輝達執行長黃仁勳遊走於企業愛國責任與商業利益間，試圖安撫兩方卻陷入政治紛爭。黃仁勳的下一步該怎麼走？

美股收創歷史新高 英特爾獲輝達投資股價暴漲23%

美股收盤創下歷史新高，小型股漲幅最大，因聯準會暗示將啟動降息路徑，重振投資人信心，並提升了經濟成長的預期。

南韓大財團啟動大徵才 三星、SK海力士、現代響應

三星（Samsung）、SK海力士、現代汽車（Hyundai Motors）等南韓大財團18日同聲宣布，將展開大規模招聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。