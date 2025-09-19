黃仁勳談入股英特爾 指政府未介入、續評估代工技術

快訊

中央社／ 舊金山18日專電
輝達執行長黃仁勳 路透社資料照片
針對輝達入股英特爾及雙方技術合作案，輝達執行長黃仁勳今天表示，與英特爾團隊經過近一年低調討論達成協議，川普政府並未涉入，這是一項極佳投資，可望開創每年500億美元規模市場；談到晶圓代工，黃仁勳僅表示，此次宣布重點在於客製化CPU的合作。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與英特爾（Intel）執行長陳立武今天共同召開線上記者會，就雙方合作開發產品、及輝達入股英特爾之決策考量，回應外界提問。

當被問到川普（Donald Trump）政府是否有涉入這項合作，黃仁勳表示，川普政府並未參與，他今天有機會告訴美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）這項消息，盧特尼克對2家美國科技企業的合作，感到非常興奮、也非常支持這項合作。

川普政府過去提到要將晶片製造移回美國，媒體關切美國晶片自製的前景，在可預見的未來，將有多少占比的晶片在美國生產，及在美國擴大生產會遇上的挑戰。陳立武僅回應，「我認為這（本土製造）很重要，我們必須正視這個問題及眼前的機會。」

兩家公司宣布合作開發多世代客製化資料中心與個人電腦（PC）產品；資料中心方面，英特爾將打造輝達客製化的x86架構中央處理器（CPU）；個人電腦領域上，英特爾將打造出整合輝達繪圖處理器（GPU）和英特爾CPU技術的系統單晶片（SoC）。

輝達同時宣布投資英特爾50億美元（約新台幣1504億元）、入股英特爾。

黃仁勳預估，這項合作預估每年可創造500億美元（約新台幣1.5兆元）商機，「我們很高興能成為（英特爾）股東，也很高興投資英特爾。這項投資報酬將會非常可觀」。

媒體提問這項合作是否影響台積電代工，及輝達對於英特爾進一步協助生產AI晶片的信心時，黃仁勳回應，台積電是世界級的晶圓代工廠，台積電的製程技術、執行節奏、產能、基礎設施規模，或業務營運的敏捷性，造就了它成為世界級晶圓代工廠的奇蹟；他強調，今天的合作重點在於上述的資料中心和個人電腦等CPU客製化領域。

黃仁勳說：「我們一直以來都有評估英特爾的晶圓代工技術，而且我們會持續這麼做。但今天的這項發布，完全聚焦於這些客製化CPU。」

黃仁勳提到，目前輝達從台積電購買Arm架構CPU，而x86架構CPU則是從市場購買，「未來我們將會從英特爾購買x86架構CPU…我們將會成為英特爾CPU一個非常大的客戶」。他也表示，這項合作協議對輝達與安謀（Arm）的業務關係沒有影響。

他同時指出，輝達將會成為英特爾晶片中的GPU小晶片（chiplets）重要供應商。

陳立武則表示，「我們都非常尊重台積電、張忠謀和魏哲家先生…台積電一直是輝達和英特爾長期且重要的合作夥伴。我們會繼續保持這樣的合作關係。」

黃仁勳指出，雙方經過近一年的低調討論達成這項協議。白宮發言人德賽（Kush Desai）在一份給媒體的聲明中表示，英特爾和輝達的合作，是美國高科技製造業的一個重大里程碑。

美國 川普 台積電

相關新聞

輝達50億美元入股英特爾 美國晶片聯盟成形

ＡＩ晶片霸主輝達（ＮＶＩＤＩＡ）昨天宣布，以五十億美元（約台幣一千五百億元）入股美國半導體巨頭英特爾，雙方將攜手開發多世代的客製化資料中心與個人電腦（ＰＣ）產品。先前外界點名川普政府希望台積電入股英特爾，但台積始終表達沒有任何合作案進行，如今敲定輝達入股英特爾，開啟雙方新合作，也意謂美國晶片聯盟正式成形。

輝達夾在美中兩強間 成「數位冷戰」棋子身不由己

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

美股收創歷史新高 英特爾獲輝達投資股價暴漲23%

美股收盤創下歷史新高，小型股漲幅最大，因聯準會暗示將啟動降息路徑，重振投資人信心，並提升了經濟成長的預期。

輝達入股英特爾…黃仁勳博川普好感 台積電未被轉單不算利空

輝達入股英特爾，外界解讀可能有助輝達贏得川普政府好感，換取鬆綁ＡＩ晶片銷往中國大陸的限制。另外，由於輝達的晶圓代工並未轉單，有專家說不該視為台積利空。

美銀示警：科技業砸錢拚AI 暗藏風險

隨著大型科技公司大舉增加資本支出，不斷攀升的折舊成本也威脅利潤，而華爾街顯然遠遠低估這方面的影響。

Fed降息1碼 鮑爾強調是「風險控管」

美國聯準會（Fed）17日決議降息1碼，為美國總統川普重返白宮以來首度降息，且預期今年底前將再降2碼，明年預估降息幅度維...

