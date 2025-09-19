輝達夾在美中兩強 成「數位冷戰」棋子

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

路透報導，輝達要應對複雜的美中貿易戰政治環境，還要想辦法滿足世界各地迫切需要輝達ＡＩ晶片的客戶要求，且輝達的狀況則頗為特殊，稱霸ＡＩ晶片領域同時受到中美兩國領袖注意。

陪同美國總統川普訪英的黃仁勳十七日在倫敦記者會上說，對於目前看到狀況感到失望，但是美國跟中國之間還有更重要的議題需要解決，「我會保持耐心」。他表示，「我們會繼續支持中國政府及中國企業，配合他們的發展願景。」

輝達之前曾被禁止向中國出售先進晶片，川普政府今年七月解除這項禁令。川普八月中旬允許輝達把專門為中國市場設計的Ｈ20人工智慧晶片賣到中國。

金融時報十七日報導，中國國家網信辦本周已指示多家中國科技企業，停止採購輝達ＡＩ晶片，並取消現有訂單，其中包括對其RTX Pro 6000D的測試和採購。

黃仁勳表示，他將「支持美國」在解決地緣政治問題上的努力。

根據路透報導，投資顧問公司Running Point Capital投資長舒曼表示，黃仁勳用外交辭令所說「更重要的議題」，其實是在說「我們是數位冷戰底下的棋子」。

路透報導，輝達大幅提高在華府的遊說經費，根據參院申報紀錄，輝達上個月新聘三間外部公關公司，共有廿一名專業說客。二○二五年上半年，輝達的遊說花費將近一百九十萬美元，而去年全年遊說開銷僅六十四萬美元。

路透分析，中國網信辦的宣布將打擊輝達在中國的生意，輝達去年總銷售額當中，中國就占了百分之十三。

舒曼說，像輝達這類跨國企業，必須在華府的國家安全原則及北京追求技術主權之間靈活應對，還要讓股東滿意。