輝達夾在美中兩強 成「數位冷戰」棋子

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
輝達執行長黃仁勳（右）4月在白宮會見川普。 （美聯社）
輝達執行長黃仁勳（右）4月在白宮會見川普。 （美聯社）

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

路透報導，輝達要應對複雜的美中貿易戰政治環境，還要想辦法滿足世界各地迫切需要輝達ＡＩ晶片的客戶要求，且輝達的狀況則頗為特殊，稱霸ＡＩ晶片領域同時受到中美兩國領袖注意。

陪同美國總統川普訪英的黃仁勳十七日在倫敦記者會上說，對於目前看到狀況感到失望，但是美國跟中國之間還有更重要的議題需要解決，「我會保持耐心」。他表示，「我們會繼續支持中國政府及中國企業，配合他們的發展願景。」

輝達之前曾被禁止向中國出售先進晶片，川普政府今年七月解除這項禁令。川普八月中旬允許輝達把專門為中國市場設計的Ｈ20人工智慧晶片賣到中國。

金融時報十七日報導，中國國家網信辦本周已指示多家中國科技企業，停止採購輝達ＡＩ晶片，並取消現有訂單，其中包括對其RTX Pro 6000D的測試和採購。

黃仁勳表示，他將「支持美國」在解決地緣政治問題上的努力。

根據路透報導，投資顧問公司Running Point Capital投資長舒曼表示，黃仁勳用外交辭令所說「更重要的議題」，其實是在說「我們是數位冷戰底下的棋子」。

路透報導，輝達大幅提高在華府的遊說經費，根據參院申報紀錄，輝達上個月新聘三間外部公關公司，共有廿一名專業說客。二○二五年上半年，輝達的遊說花費將近一百九十萬美元，而去年全年遊說開銷僅六十四萬美元。

路透分析，中國網信辦的宣布將打擊輝達在中國的生意，輝達去年總銷售額當中，中國就占了百分之十三。

舒曼說，像輝達這類跨國企業，必須在華府的國家安全原則及北京追求技術主權之間靈活應對，還要讓股東滿意。

輝達 NVIDIA 川普 北京 冷戰 美中 黃仁勳 國家安全 中國市場 字節跳動

延伸閱讀

相關新聞

美股早盤／輝達將投資…英特爾漲28%「帶旺科技股」 台積電ADR下挫

隨著投資人重返科技股懷抱，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數18日早盤走揚，道瓊工業指數則狹幅震盪。晶片製造商英特...

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）宣布，以50億美元（約台幣1500億元）入股美國半導體巨頭英特爾（Intel），雙方將攜...

過去不為人熟知…這檔晶片股一周突大漲30%！分析師：還有上漲空間

Rambus這家晶片公司或許大多數人都沒聽過，但它過去一周股價竟大漲了近30%，究竟這家公司有何厲害之處？

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

輝達向陷入困境的英特爾伸出援手，將投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，但輝達並未給予英特...

輝達夾在美中兩強 成「數位冷戰」棋子

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

撤銷調查Google…北京改嚴審輝達 當對美談判籌碼

金融時報十八日報導，美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌（Google）的反壟斷調查。此舉凸顯北京調整對美談判戰術，將監管火力集中在輝達身上，作為談判籌碼。

