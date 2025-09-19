聽新聞
輝達入股英特爾…黃仁勳博川普好感 台積電未被轉單不算利空

聯合報／ 編譯陳苓／綜合報導
輝達執行長黃仁勳正隨美國總統川普國是訪問英國。圖為黃仁勳（右）18日在英國契克斯參加英美科技夥伴協議簽署儀式。 （美聯社）
輝達執行長黃仁勳正隨美國總統川普國是訪問英國。圖為黃仁勳（右）18日在英國契克斯參加英美科技夥伴協議簽署儀式。 （美聯社）

輝達入股英特爾，外界解讀可能有助輝達贏得川普政府好感，換取鬆綁ＡＩ晶片銷往中國大陸的限制。另外，由於輝達的晶圓代工並未轉單，有專家說不該視為台積利空。

Hargreaves Lansdown的資深股票分析師布里茲曼說，對輝達而言，入股的財務影響甚小，但政治好處龐大，此舉符合美國政策，也許有助放寬先進晶片銷陸的限制。Telemetry避險基金創辦人桑頓更說，確信輝達Blackwell晶片能取得輸陸許可。

彭博前專欄作家高燦鳴則預測，超微將跟進入股英特爾，蘋果也許正在考慮。對ＩＣ設計業者來說，這麼做很合理，不是為了投資，而是要保護資金。輝達和超微出口晶片到中國，會遭美國政府抽成百分之十五。倘若能讓川普政府放棄抽成，提前拿出五十億美元，或許是更有成本效益的做法。蘋果可能看法相同，要讓白宮開心。

至於對台積電的影響，Vital Knowledge公司指出，輝達未承諾要對英特爾晶圓代工部門單獨下單，至少目前如此，此點極重要，該合作案不該視為台積利空。

外界認為，英特爾是最大受惠者。彭博表示，輝達將與英特爾共同研發x86架構的ＣＰＵ，是雙方的策略性勝利，但英特爾受益較多，能替英特爾苦苦掙扎的ＡＩ ＧＰＵ帶來一線生機，且可望提高ＡＩ ＰＣ市占。安德森資本管理公司創辦人安德森也說，光是與輝達扯上關係，就能讓英特爾股價更有吸引力，因為這表示輝達看到英特爾的價值。

但對超微而言，兩大競爭對手結盟，將提高超微在資料中心和客戶市場的競爭壓力。

Intel 輝達 NVIDIA 台積 晶圓 川普 晶片 英特爾 黃仁勳

相關新聞

美股早盤／輝達將投資…英特爾漲28%「帶旺科技股」 台積電ADR下挫

隨著投資人重返科技股懷抱，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數18日早盤走揚，道瓊工業指數則狹幅震盪。晶片製造商英特...

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）宣布，以50億美元（約台幣1500億元）入股美國半導體巨頭英特爾（Intel），雙方將攜...

過去不為人熟知…這檔晶片股一周突大漲30%！分析師：還有上漲空間

Rambus這家晶片公司或許大多數人都沒聽過，但它過去一周股價竟大漲了近30%，究竟這家公司有何厲害之處？

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

輝達向陷入困境的英特爾伸出援手，將投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，但輝達並未給予英特...

輝達夾在美中兩強 成「數位冷戰」棋子

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

撤銷調查Google…北京改嚴審輝達 當對美談判籌碼

金融時報十八日報導，美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌（Google）的反壟斷調查。此舉凸顯北京調整對美談判戰術，將監管火力集中在輝達身上，作為談判籌碼。

