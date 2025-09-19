輝達入股英特爾…黃仁勳博川普好感 台積電未被轉單不算利空

輝達入股英特爾，外界解讀可能有助輝達贏得川普政府好感，換取鬆綁ＡＩ晶片銷往中國大陸的限制。另外，由於輝達的晶圓代工並未轉單，有專家說不該視為台積利空。

Hargreaves Lansdown的資深股票分析師布里茲曼說，對輝達而言，入股的財務影響甚小，但政治好處龐大，此舉符合美國政策，也許有助放寬先進晶片銷陸的限制。Telemetry避險基金創辦人桑頓更說，確信輝達Blackwell晶片能取得輸陸許可。

彭博前專欄作家高燦鳴則預測，超微將跟進入股英特爾，蘋果也許正在考慮。對ＩＣ設計業者來說，這麼做很合理，不是為了投資，而是要保護資金。輝達和超微出口晶片到中國，會遭美國政府抽成百分之十五。倘若能讓川普政府放棄抽成，提前拿出五十億美元，或許是更有成本效益的做法。蘋果可能看法相同，要讓白宮開心。

至於對台積電的影響，Vital Knowledge公司指出，輝達未承諾要對英特爾晶圓代工部門單獨下單，至少目前如此，此點極重要，該合作案不該視為台積利空。

外界認為，英特爾是最大受惠者。彭博表示，輝達將與英特爾共同研發x86架構的ＣＰＵ，是雙方的策略性勝利，但英特爾受益較多，能替英特爾苦苦掙扎的ＡＩ ＧＰＵ帶來一線生機，且可望提高ＡＩ ＰＣ市占。安德森資本管理公司創辦人安德森也說，光是與輝達扯上關係，就能讓英特爾股價更有吸引力，因為這表示輝達看到英特爾的價值。

但對超微而言，兩大競爭對手結盟，將提高超微在資料中心和客戶市場的競爭壓力。