撤銷調查Google…北京改嚴審輝達 當對美談判籌碼

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
大陸監管機構已向國內科技大廠下達命令，停止對輝達RTX Pro 6000D晶片的測試和採購。 （路透）
金融時報十八日報導，美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌Google）的反壟斷調查。此舉凸顯北京調整對美談判戰術，將監管火力集中在輝達身上，作為談判籌碼

兩名知情人士透露，中國國家市場監督管理總局已決定「終止」對谷歌的反壟斷調查，顯示北京重新調整對美談判戰術，現將監管火力集中在晶片製造商輝達身上，藉此作為貿易籌碼，並展現談判彈性。

金融時報指出，谷歌尚未收到調查終止的正式通知。

中國市場監督管理總局十五日發布聲明稱，初步調查發現輝達違反中國反壟斷法。若最終裁定違法，輝達可能面臨相當於上一年度銷售額百分之一至百分之十的罰款。

另一名知情人士說：「撤一案，抓一案。中國正試圖縮小報復目標，使其更具殺傷力。」

中國今年二月正式啟動對谷歌的調查，主要針對安卓作業系統的市場主導地位，以及其對中國手機製造商，如ＯＰＰＯ與小米造成的影響。

輝達 谷歌 美中 反中 籌碼 北京 Google 反壟斷 中國市場

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

