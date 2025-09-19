輝達50億美元入股英特爾 美國晶片聯盟成形

ＡＩ晶片霸主輝達（ＮＶＩＤＩＡ）昨天宣布，以五十億美元（約台幣一千五百億元）入股美國半導體巨頭英特爾，雙方將攜手開發多世代的客製化資料中心與個人電腦（ＰＣ）產品。先前外界點名川普政府希望台積電入股英特爾，但台積始終表達沒有任何合作案進行，如今敲定輝達入股英特爾，開啟雙方新合作，也意謂美國晶片聯盟正式成形。

輝達聲明稿指出，將以每股廿三點二八美元的價格，投資五十億美元購入英特爾普通股。這項投資須符合一般交割條件，包括相關監管機關的核准。輝達執行長黃仁勳及英特爾執行長陳立武在台北時間今天凌晨一時舉行記者會，說明這項合作案。

輝達入股英特爾，將成為台積電的潛在風險。目前台積電代工生產輝達的旗艦處理器，但相關訂單或許有朝一日會下給英特爾。另外，超微與英特爾是資料中心晶片的競爭對手，如今英特爾有輝達相挺，超微可能蒙受損失。

值得關注的是，輝達和英特爾的合作，未涵蓋英特爾的晶圓代工業務。多數分析師相信，英特爾晶圓代工部門要存活，終須贏得大客戶訂單。

英特爾股價在十八日美股早盤暴衝百分之廿四，輝達漲百分之一點七。但台積電ＡＤＲ跌百分之一，超微跌百分之四。

黃仁勳表示，這場重塑的核心是輝達的ＣＵＤＡ架構。這項歷史性的合作，緊密結合輝達的ＡＩ與加速運算堆疊，與英特爾的ＣＰＵ及龐大的x86生態系，是兩大世界級平台的融合。雙方將共同擴展生態系，為下一個運算時代奠定基礎。

陳立武說，英特爾的x86架構數十年來一直是現代運算的基石，公司正持續在產品組合上創新，以支援未來的工作負載。英特爾領先的資料中心與客戶端運算平台，結合製程技術、製造能力與先進封裝，將補足輝達在ＡＩ與加速運算的領導地位，為產業帶來全新突破。

由於輝達和英特爾都是台積電的客戶，台積電尚未針對兩個客戶合作案做出回應。業界認為，英特爾在資料中心與ＰＣ的x86架構ＣＰＵ具有優勢，輝達則是ＧＰＵ及ＡＩ系統整合的領頭羊，雙方合作應是在邊緣ＡＩ應用展開強強聯手打擊，預料未來合作開發的晶片應由英特爾代工生產，由於是新增的業務模式，將不會與目前委由台積電代工晶片衝突。