聽新聞
0:00 / 0:00

輝達50億美元入股英特爾 美國晶片聯盟成形

聯合報／ 記者簡永祥、編譯陳苓／綜合報導
輝達昨宣布以50億美元入股英特爾。圖為輝達執行長黃仁勳（右）與英特爾執行長陳立武合照。 圖／擷自社群媒體Ｘ陳立武帳號
輝達昨宣布以50億美元入股英特爾。圖為輝達執行長黃仁勳（右）與英特爾執行長陳立武合照。 圖／擷自社群媒體Ｘ陳立武帳號

ＡＩ晶片霸主輝達（ＮＶＩＤＩＡ）昨天宣布，以五十億美元（約台幣一千五百億元）入股美國半導體巨頭英特爾，雙方將攜手開發多世代的客製化資料中心與個人電腦（ＰＣ）產品。先前外界點名川普政府希望台積電入股英特爾，但台積始終表達沒有任何合作案進行，如今敲定輝達入股英特爾，開啟雙方新合作，也意謂美國晶片聯盟正式成形。

輝達聲明稿指出，將以每股廿三點二八美元的價格，投資五十億美元購入英特爾普通股。這項投資須符合一般交割條件，包括相關監管機關的核准。輝達執行長黃仁勳及英特爾執行長陳立武在台北時間今天凌晨一時舉行記者會，說明這項合作案。

輝達入股英特爾，將成為台積電的潛在風險。目前台積電代工生產輝達的旗艦處理器，但相關訂單或許有朝一日會下給英特爾。另外，超微與英特爾是資料中心晶片的競爭對手，如今英特爾有輝達相挺，超微可能蒙受損失。

值得關注的是，輝達和英特爾的合作，未涵蓋英特爾的晶圓代工業務。多數分析師相信，英特爾晶圓代工部門要存活，終須贏得大客戶訂單。

英特爾股價在十八日美股早盤暴衝百分之廿四，輝達漲百分之一點七。但台積電ＡＤＲ跌百分之一，超微跌百分之四。

黃仁勳表示，這場重塑的核心是輝達的ＣＵＤＡ架構。這項歷史性的合作，緊密結合輝達的ＡＩ與加速運算堆疊，與英特爾的ＣＰＵ及龐大的x86生態系，是兩大世界級平台的融合。雙方將共同擴展生態系，為下一個運算時代奠定基礎。

陳立武說，英特爾的x86架構數十年來一直是現代運算的基石，公司正持續在產品組合上創新，以支援未來的工作負載。英特爾領先的資料中心與客戶端運算平台，結合製程技術、製造能力與先進封裝，將補足輝達在ＡＩ與加速運算的領導地位，為產業帶來全新突破。

由於輝達和英特爾都是台積電的客戶，台積電尚未針對兩個客戶合作案做出回應。業界認為，英特爾在資料中心與ＰＣ的x86架構ＣＰＵ具有優勢，輝達則是ＧＰＵ及ＡＩ系統整合的領頭羊，雙方合作應是在邊緣ＡＩ應用展開強強聯手打擊，預料未來合作開發的晶片應由英特爾代工生產，由於是新增的業務模式，將不會與目前委由台積電代工晶片衝突。

Intel 輝達 NVIDIA 晶片 川普 英特爾 黃仁勳 陳立武 半導體

延伸閱讀

美拚半導體國安！ 川普學台積電模式救英特爾 外媒指有2隱憂

經濟日報社論／半導體競爭 不再是一個人的武林

美陷技術人力荒！外媒揭台積電英特爾受害經驗 韓企非孤例

「永遠與台積電合作」英特爾財務長公開表態！郭哲榮：台股今就有可能突破歷史新高

相關新聞

美股早盤／輝達將投資…英特爾漲28%「帶旺科技股」 台積電ADR下挫

隨著投資人重返科技股懷抱，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數18日早盤走揚，道瓊工業指數則狹幅震盪。晶片製造商英特...

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）宣布，以50億美元（約台幣1500億元）入股美國半導體巨頭英特爾（Intel），雙方將攜...

過去不為人熟知…這檔晶片股一周突大漲30%！分析師：還有上漲空間

Rambus這家晶片公司或許大多數人都沒聽過，但它過去一周股價竟大漲了近30%，究竟這家公司有何厲害之處？

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

輝達向陷入困境的英特爾伸出援手，將投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，但輝達並未給予英特...

輝達夾在美中兩強 成「數位冷戰」棋子

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

撤銷調查Google…北京改嚴審輝達 當對美談判籌碼

金融時報十八日報導，美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌（Google）的反壟斷調查。此舉凸顯北京調整對美談判戰術，將監管火力集中在輝達身上，作為談判籌碼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。