快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

微軟接手鴻海威州廠地後積極衝刺AI 宣布加碼投資40億美元

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
微軟宣布將加碼投資美國威斯康辛州40億美元。美聯社
微軟18日宣布將砸下40億美元，在美國威斯康辛州興建第二座資料中心，並透露斥資33億美元打造的首座威州資料中心2026年初將啟用。

微軟旗下首座威州資料中心坐落在瑞辛郡（Racine）蒙特普萊森（Mount Pleasant），鴻海原本提議斥資100億美元在這塊土地興建工廠，但這項計畫已大幅縮水。微軟總裁兼副董事長史密斯（Brad Smith）透露，這座資料中心將配備數十萬顆輝達（Nvidia）Blackwell GB200晶片，初期將用於訓練OpenAI模型。微軟表示，這塊土地最終將容納全球最強大AI超級電腦，

微軟在威州興建的第二座資料中心，大小和規模將與首座相近。史密斯表示，第二座資料中心2027年將開始營運，但也可能更晚。這座資料中心將是所謂先進AI資料中心Fairwater家族第三座資料中心，第一座就是微軟在威州興建的首座資料中心，第二座位於喬治亞州。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在社群媒體X上說：「Fairwater是一個無縫連接的集群，配備數十萬顆輝達GB200…Fairwater效能將是當今全球速度最快超級電腦的十倍，能讓AI訓練和推論工作達到前所未見水準。」

