市場降息劇本自嗨 Fed潑冷水

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

聯準會（Fed）17日雖降息1碼，但美元連兩天走揚，凸顯主席鮑爾對市場認為Fed明年將採取一連串降息措施的預期，潑了一盆冷水。

雖Fed降息1碼，且預料今年還會有兩次同樣幅度降息，但鮑爾表示，他並未放棄謹慎立場，依然留意通膨風險。

鮑爾明確表示，他準備寬鬆政策防範就業市場惡化。他認為雖不能再以「穩健」形容就業市場，卻也強調距進入救火模式還很遠，仍須確保川普關稅不會重新引發通膨，且決策官員依然處於「逐次會議評估」狀態。

DXY美元指數17日盤中一度上升0.45%，收盤漲幅雖收斂至0.25%，但漲勢延續到18日，漲幅也一度達0.45%。10年期美債殖利率17日也一度大漲1.45%，但漲勢未與美元同步延續到18日。

決策官員也沒有屈服於美國總統川普要求更大幅度降息壓力，唯一的異議、支持一口氣降息2碼者，是才剛被川普任命為理事的白宮經濟顧問米倫。而且，反映19位官員利率預測落點的利率點狀圖暗示，官員預期明、後年的降息幅度各維持在1碼。

投資人認為，這樣的立場顯示，即使就業市場出現停滯跡象，貨幣政策路徑仍遠未確定。Brandywine全球投資管理公司投資組合經理翠西‧陳（音譯）表示，「市場預期的大幅降息並非已成定局，這次降息1碼是一次保險式降息，一次風險控管式降息」。

TCW集團全球利率共同主管貝克認為，Fed最新決策「不算鷹派，但比市場預期更鷹」，「Fed沒有真正讓市場定價合理化。關鍵在於，鮑爾仍把這次降息描述為風險控管式降息。他們並未暗示未來會採取一系列降息措施」。

Fed 降息

延伸閱讀

美英領袖記者會 川普稱想收回阿富汗基地 「因為離中國核武設施很近」

川普訪英盛裝出席國宴！坐凱特王妃旁羞喊「很漂亮」 眼神露餡全被拍

早有前科！川普罕見遲到21分鐘 還把英王「甩身後」挨轟故意羞辱

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

相關新聞

輝達50億美元入股英特爾 美國晶片聯盟成形

ＡＩ晶片霸主輝達（ＮＶＩＤＩＡ）昨天宣布，以五十億美元（約台幣一千五百億元）入股美國半導體巨頭英特爾，雙方將攜手開發多世代的客製化資料中心與個人電腦（ＰＣ）產品。先前外界點名川普政府希望台積電入股英特爾，但台積始終表達沒有任何合作案進行，如今敲定輝達入股英特爾，開啟雙方新合作，也意謂美國晶片聯盟正式成形。

輝達夾在美中兩強間 成「數位冷戰」棋子身不由己

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

輝達入股英特爾…黃仁勳博川普好感 台積電未被轉單不算利空

輝達入股英特爾，外界解讀可能有助輝達贏得川普政府好感，換取鬆綁ＡＩ晶片銷往中國大陸的限制。另外，由於輝達的晶圓代工並未轉單，有專家說不該視為台積利空。

美銀示警：科技業砸錢拚AI 暗藏風險

隨著大型科技公司大舉增加資本支出，不斷攀升的折舊成本也威脅利潤，而華爾街顯然遠遠低估這方面的影響。

Fed降息1碼 鮑爾強調是「風險控管」

美國聯準會（Fed）17日決議降息1碼，為美國總統川普重返白宮以來首度降息，且預期今年底前將再降2碼，明年預估降息幅度維...

南韓大財團啟動大徵才 三星、SK海力士、現代響應

三星（Samsung）、SK海力士、現代汽車（Hyundai Motors）等南韓大財團18日同聲宣布，將展開大規模招聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。