市場降息劇本自嗨 Fed潑冷水

聯準會（Fed）17日雖降息1碼，但美元連兩天走揚，凸顯主席鮑爾對市場認為Fed明年將採取一連串降息措施的預期，潑了一盆冷水。

雖Fed降息1碼，且預料今年還會有兩次同樣幅度降息，但鮑爾表示，他並未放棄謹慎立場，依然留意通膨風險。

鮑爾明確表示，他準備寬鬆政策防範就業市場惡化。他認為雖不能再以「穩健」形容就業市場，卻也強調距進入救火模式還很遠，仍須確保川普關稅不會重新引發通膨，且決策官員依然處於「逐次會議評估」狀態。

DXY美元指數17日盤中一度上升0.45%，收盤漲幅雖收斂至0.25%，但漲勢延續到18日，漲幅也一度達0.45%。10年期美債殖利率17日也一度大漲1.45%，但漲勢未與美元同步延續到18日。

決策官員也沒有屈服於美國總統川普要求更大幅度降息壓力，唯一的異議、支持一口氣降息2碼者，是才剛被川普任命為理事的白宮經濟顧問米倫。而且，反映19位官員利率預測落點的利率點狀圖暗示，官員預期明、後年的降息幅度各維持在1碼。

投資人認為，這樣的立場顯示，即使就業市場出現停滯跡象，貨幣政策路徑仍遠未確定。Brandywine全球投資管理公司投資組合經理翠西‧陳（音譯）表示，「市場預期的大幅降息並非已成定局，這次降息1碼是一次保險式降息，一次風險控管式降息」。

TCW集團全球利率共同主管貝克認為，Fed最新決策「不算鷹派，但比市場預期更鷹」，「Fed沒有真正讓市場定價合理化。關鍵在於，鮑爾仍把這次降息描述為風險控管式降息。他們並未暗示未來會採取一系列降息措施」。