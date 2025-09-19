雙重壓力夾擊…鮑爾背水一戰

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國聯準會Fed）9月「風險控管式」降息1碼後，有「Fed」傳聲筒稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）分析，Fed主席鮑爾在經濟還沒有大閃紅燈之際降息，是他在面對棘手經濟前景與政治重壓之下的「背水一戰」。

這次是鮑爾主席任期內，第三度不是因為經濟衰退似乎迫在眉睫、而是要避免衰退而降息，這回這種精細操作還面臨更高風險：Fed決策獨立性正遭遇非凡挑戰。

蒂米羅斯指出，這次降息也可能是鮑爾主席任內的背水一戰：在他的任期於明年5月屆滿、總統川普人馬擴大掌控Fed前，證明決策獨立的Fed能夠挺過複雜經濟局面。

歷史經驗顯示，鮑爾的豪賭可能會有三種結果。首先是Fed在1990年代中期以放慢升息步伐，成功引導經濟「軟著陸」，在不引發通膨下，拉長經濟擴張期，或者是1967年時因為政治壓力和誤判經濟情勢而太早降息，反而助長1970年代物價壓力，又或者是1990年、2001年和2007年的降息都未能阻止經濟衰退。

Fed 降息 美國聯準會

