Fed降息1碼 鮑爾強調是「風險控管」

美國聯準會（Fed）17日決議降息1碼，為美國總統川普重返白宮以來首度降息，且預期今年底前將再降2碼，明年預估降息幅度維持為1碼不變。主席鮑爾強調這次是「風險控管式」降息，未來利率走向仍將取決於就業及通膨數據。

Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）降息1碼，調降聯邦資金利率目標區間為4.00至4.25%，符合預期，主因是Fed認為就業惡化的風險超過通膨升高的憂慮。

Fed決策與鮑爾談話要點

FOMC決策聲明不再以「穩健」（solid）形容就業情勢，反而強調「就業增加已經放慢，失業率已小幅上升」，雖仍表示注意就業與通膨雙方面的風險，但新增「判斷就業下行風險已經升高」、以及「鑑於風險平衡轉變」等措辭，顯然強調通膨與就業兩項風險，已由「平衡」轉變為「就業風險相對較高」。

鮑爾表示，「勞動市場已軟化。爆發長久通膨的可能性較低」，儘管失業率仍低，但數據顯示近月來雇用情勢正大幅下降，這次決策中，降息2碼「完全沒有廣泛支持」，降息1碼是要反映「風險平衡」的變遷，可視之為「風險管理式」降息，暗示這次降息不一定是新的寬鬆循環開端。

值得注意的是，這次決策只有米倫提出異議，認為應降息2碼，但更受重視的是另外兩位「川普派」理事鮑蔓及沃勒，並未站米倫在這邊，而是支持FOMC多數委員的立場，贊成只降1碼。鮑爾也成功獲得地區聯準銀行總裁的支持，這些有投票權的委員中，多人原本不贊成降息，因為擔憂川普提高關稅將進一步推升通膨。

最受矚目、反映官員預估利率落點的利率點狀圖暗示今年底前會再降息2碼，也就是剩下的10、12月將各再降1碼。19位委員中，十人預測將至少再降息2碼，九人預測最多將只降1碼，米倫甚至預測今年將再降5碼，利用首次參加FOMC的機會充分展現鴿派傾向。相關新聞見A3