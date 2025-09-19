南韓大財團啟動大徵才 三星、SK海力士、現代響應

三星（Samsung）、SK海力士、現代汽車（Hyundai Motors）等南韓大財團18日同聲宣布，將展開大規模招聘計畫，響應總統李在明的政策，力圖解決青年就業下滑的問題。

三星表示，將在未來五年內於南韓招聘6萬人，以每年聘僱約1.2萬人的速度進行，主要聚焦於為半導體、人工智慧（AI）、生物製藥等事業引進人力。

三星也說，將擴大提供有望轉正職的實習機會，目的是讓大學生獲得更多實務經驗，並從中聘僱合格人選。該公司也將擴大招聘技職人才，鎖定高職畢業生以及全國技術競賽獲獎者。該公司聲明說：「透過僱用6萬人和擴大培訓計畫，三星將強化在半導體、生技、AI的全球領導地位，同時提供年輕人均等的機會和長期就業前景。」長久以來，三星形塑了南韓的招聘文化。該公司在1957年，成為南韓第一家實施公開招聘體系的企業，並延續至今。

南韓總統李在明本周點出青年就業已連16個月滑落的問題，當局可能在9月22日發布因應方案，李在明也已呼籲民間企業支持相關計畫。

SK集團同日宣布，計劃今年新增8,000名人手，聚焦於AI、半導體、數位科技等領域，當中包含上半年已入職的4,000人。集團旗下的SK海力士將在9月22日至10月1日開放職缺申請，招聘晶片設計、裝置、研發、製造技術等人才，有望滿足南韓龍仁的晶片聚落2027年啟用後，所額外增加的數千名人力需求。

現代汽車表示，預計今年招聘7,200名年輕人力，並為明年設定1萬人的招聘目標。

業務橫跨化學品、造船的韓華集團（Hanwha）也說，計劃下半年對30個關係企業聘僱3,500人，比上半年增加66.7%。新聘人力中的2,500人，將分配到韓華航太、韓華海洋、韓華系統等三個國防相關部門。

浦項鋼鐵（POSCO）也說，將在未來五年內創造1.5萬個就業機會，並將今年的招聘目標從原先的2,600人提高到3,000人。