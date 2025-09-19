南韓關稅受創產業 有望減稅

南韓政府正考慮對電動車、晶片等重點產業提供生產稅額抵減，分析師表示，此舉是為了在與華府的貿易談判尚未塵埃落定前，減輕產業衝擊。

根據產官界消息人士，產業通商資源部已諮詢現代汽車集團（Hyundai）等車廠，了解美國關稅升高的預期損失，以及若新推國內生產獎勵計畫可能帶來的緩解效果。

若相關方案生效，將針對電動車、半導體、氫能與先進生技等12項國家認定戰略技術的銷售，退還部分企業稅。官員將這項措施稱作「韓版通膨削減法（IRA）」，呼應美國的IRA。

分析師說，最大受益者將是南韓汽車業。現代集團旗下的現代與起亞，預料今年將在南韓境內售出13萬輛電動車，如果每售出一輛車的稅額抵減為200萬韓元（1,450美元），這兩家公司合計將獲得大約2,600億韓元的抵減，部分抵銷華府第2季對南韓進口車加徵25%關稅、所衍生的1.6兆韓元損失。

分析師預期，這項方案不僅能帶動汽車業，也將推升顯示器、機器人與電池等其他高科技產品的國內產量。一位業界主管表示：「韓版IRA將能緩解關稅衝擊，並鼓勵企業持續在國內投資。執行速度至關緊要，因為關稅負擔正不斷加重。」

7月，首爾與華府達成大致協議，將汽車等商品的25%雙邊關稅降至15%，條件是南韓承諾在美國投資3,500億美元。