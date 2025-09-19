英國央行如預期維持利率不變，並表示將放緩量化緊縮（QＴ）計畫的步調，且日後減持債券的重心將偏離長天期公債，以減輕對債市衝擊。挪威央行同日宣布降息，但預示未來降息空間已縮小。

繼上月降息1碼（0.25個百分點）後，英格蘭銀行（BoE，央行）貨幣政策委員會（MPC）成員18日以7票對2票之差，決議維持基準利率在4%不變，且脫售公債步調放緩，從每年1,000億英鎊減為700億英鎊， 皆與路透訪調經濟學家預期相符。

央行總裁貝利說：「新目標意味MPC可持續縮小央行資產負債表規模，以符合貨幣政策目標，同時持續把對英國公債市況衝擊降到最小。」

英國央行2009年至2021年期間總計購入8,750億英鎊公債，18日宣布的是自2022年展開QT以來首次放緩步調。

英國10年期公債殖利率應聲攀升1個基點至4.63%；英鎊升值0.1%，報1.364美元。同時，英國央行預期，通膨率將在2027第2季前緩緩滑向2%目標，並上修第3季成長率，從0.3%提高至0.4%。

貝利說：「我們雖認為通膨將回歸2%目標，但現在尚未脫離困境，所以未來任何降息都必須逐步謹慎而行。」