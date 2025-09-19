Panasonic提升電池續航力

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

特斯拉（Tesla）供應商日本Panasonic公司計劃在約兩年時間內，開發出可望強化電動車續航力的開創性高容量電池，新電池可能帶動特斯拉旗下Model Y行駛里程增加近150公里。

Panasonic正致力於藉由在製造階段移除電池陽極提高能量密度，宣稱這項技術可望在2027年年底前提供「領先全球」的容量。Panasonic表示，如果開發成功，電池容量將增加25%。在電池組體積不變情況下，特斯拉旗下最平價運動休旅車（SUV）Model Y行駛里程將增加近90英里（約145公里）。

Panasonic也能以這項技術生產體積較小的較輕版本電池，行駛里程維持不變，這種電池價格可能較低。

全球許多電池製造商都正在追求無陽極技術，Panasonic提出的設計在製造階段沒有陽極，而是在電池首次充電時形成鋰金屬陽極。這種設計能為鎳、鈷和鋁這些活性較高陰極原料騰出空間，進而在體積不變情況下提高容量。Panasonic表示， 也打算降低相對昂貴的鎳所占比重。

目前還不清楚這項技術是否有助於特斯拉調降價格，Panasonic拒絕談論製造成本細節。

電池 特斯拉

延伸閱讀

美知名歌手車內驚藏女屍！13歲死者嚴重腐爛 手上曝與他同款刺青

棄0050+006208只買台積電！網勸長期逢低加碼「直上正二」 

高雄行車糾紛引議…特斯拉刺青男丟石 嗆對方開破車

馬斯克購特斯拉持股逾300億 高薪案正待股東通過

相關新聞

輝達50億美元入股英特爾 美國晶片聯盟成形

ＡＩ晶片霸主輝達（ＮＶＩＤＩＡ）昨天宣布，以五十億美元（約台幣一千五百億元）入股美國半導體巨頭英特爾，雙方將攜手開發多世代的客製化資料中心與個人電腦（ＰＣ）產品。先前外界點名川普政府希望台積電入股英特爾，但台積始終表達沒有任何合作案進行，如今敲定輝達入股英特爾，開啟雙方新合作，也意謂美國晶片聯盟正式成形。

輝達夾在美中兩強間 成「數位冷戰」棋子身不由己

金融時報報導，中國國家網信辦本周下令字節跳動、阿里巴巴等中國企業停止採購輝達人工智慧（ＡＩ）晶片，取消現有訂單。輝達執行長黃仁勳十七日表示，華府與北京有「更重要的議題需要解決」。分析家說，輝達已成為美中「數位冷戰」棋子。

輝達入股英特爾…黃仁勳博川普好感 台積電未被轉單不算利空

輝達入股英特爾，外界解讀可能有助輝達贏得川普政府好感，換取鬆綁ＡＩ晶片銷往中國大陸的限制。另外，由於輝達的晶圓代工並未轉單，有專家說不該視為台積利空。

美銀示警：科技業砸錢拚AI 暗藏風險

隨著大型科技公司大舉增加資本支出，不斷攀升的折舊成本也威脅利潤，而華爾街顯然遠遠低估這方面的影響。

Fed降息1碼 鮑爾強調是「風險控管」

美國聯準會（Fed）17日決議降息1碼，為美國總統川普重返白宮以來首度降息，且預期今年底前將再降2碼，明年預估降息幅度維...

南韓大財團啟動大徵才 三星、SK海力士、現代響應

三星（Samsung）、SK海力士、現代汽車（Hyundai Motors）等南韓大財團18日同聲宣布，將展開大規模招聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。