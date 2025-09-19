Panasonic提升電池續航力

特斯拉（Tesla）供應商日本Panasonic公司計劃在約兩年時間內，開發出可望強化電動車續航力的開創性高容量電池，新電池可能帶動特斯拉旗下Model Y行駛里程增加近150公里。

Panasonic正致力於藉由在製造階段移除電池陽極提高能量密度，宣稱這項技術可望在2027年年底前提供「領先全球」的容量。Panasonic表示，如果開發成功，電池容量將增加25%。在電池組體積不變情況下，特斯拉旗下最平價運動休旅車（SUV）Model Y行駛里程將增加近90英里（約145公里）。

Panasonic也能以這項技術生產體積較小的較輕版本電池，行駛里程維持不變，這種電池價格可能較低。

全球許多電池製造商都正在追求無陽極技術，Panasonic提出的設計在製造階段沒有陽極，而是在電池首次充電時形成鋰金屬陽極。這種設計能為鎳、鈷和鋁這些活性較高陰極原料騰出空間，進而在體積不變情況下提高容量。Panasonic表示， 也打算降低相對昂貴的鎳所占比重。

目前還不清楚這項技術是否有助於特斯拉調降價格，Panasonic拒絕談論製造成本細節。