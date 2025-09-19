美調整法規 推動加密幣 ETF

美國證管會（SEC）17日表決通過三家全國性證交所提出的法規調整，讓這些證交所能以一般掛牌上市規範，處理加密幣和其他大宗商品現貨的新交易所交易產品，為數十檔與加密幣掛鉤的新現貨指數股票型基金（ETF）掃除最後障礙。

SEC截至目前為止一直對所有加密幣現貨ETF申請採取逐案處理方式，要求提供兩份文件以獲得不同部門批准，這兩份文件分別來自打算讓產品掛牌上市的交易所及資產管理公司。新流程會讓從申請到上市最多花費的時間，從240天甚至更久，縮短至75天。

Bitwise資產管理公司總裁富薩羅（Teddy Fusaro）說：「這是美國數位資產監管措施的分水嶺時刻，顛覆2013年首檔比特幣ETF申請上市以來十多年的先例。」

首批根據新法規掛牌上市的ETF，可能是那些追蹤Solana和瑞波幣（XRP）的產品。

資產管理公司一年多前開始向SEC提交這些ETF的申請，但監管機關至今尚未批准追蹤比特幣和以太幣以外加密幣的現貨ETF。Stradley Ronon合夥人費諾爾（Steve Feinour）預期，首批產品最快10月可能上市。

SEC在美國前總統拜登執政期間審核加密幣現貨ETF的速度一直很慢。