日本引資 培育新創獨角獸

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本政府將修改新創公司投資指南，以吸引更多海外創投資本，進而達成扶植出更多獨角獸公司的目標。

日媒報導，經濟產業省將在9月底前修改投資人與新創企業間締結合約的指南，將刪除其中要求新創公司有義務以首次公開發行股票（IPO）為努力目標的日本獨有規定，並改為鼓勵以併購做為投資人回收資金的另外選項。

此舉目標是讓日本的監管規定能和國際標準趨於一致，創造出能吸引更多風險資本的投資環境。

經產省採取這項動作的背景是，擔心日本的投資慣例可能打消海外投資人支持國內新創公司的念頭。日本有許多前途看好的科技新創公司，但美國創投業者表示，如果投資合約內包含與國際標準不同的條款，將使投資風險難以評判。

擁有創新技術和服務的新創公司是經濟成長的命脈，但日本在培養這些公司上居於落後。美國擁有超過600家估值10億美元以上的獨角獸公司，但日本卻屈指可數。培養獨角獸公司被視為日本的急迫要務。

據新創公司資訊網站Speeda，日本新創公司2024年的總籌資額為7,793億日圓（53.2億美元）。相較下，據美國研究機構PitchBook，美國新創公司同年共籌得2,090億美元。

日本的創投和新創公司間合約通常包括要求後者盡力追求IPO的條款，因為創投資金一般有約十年的壽命周期，投資人經常會在資金接近到期時催促新創公司IPO。但美國新創公司沒有這義務，會選擇採取IPO或併購，普遍的選擇是併購。

