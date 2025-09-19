美銀示警：科技業砸錢拚AI 暗藏風險

隨著大型科技公司大舉增加資本支出，不斷攀升的折舊成本也威脅利潤，而華爾街顯然遠遠低估這方面的影響。

根據美銀分析師波斯特（Justin Post）估算，Google母公司字母（Alphabet）、亞馬遜和Meta今年合計資本支出將達2,740億美元。但這些超大規模資料中心業者（hyperscaler）最快可能明年就會發生折舊費用侵蝕利潤的情況。

業者在投資資料中心或GPU等長期資產時，並不會一次性認列整筆資本支出，而是依資產的使用年限逐步攤提折舊成本。如果折舊和攤銷速度大於AI營收的成長，或資產使用年限遭到調降，這些企業龐大的資本支出恐將對股價構成風險。

波斯特於17日發給客戶的報告中寫道，市場平均估測並未充分納入AI資本支出周期的全貌，「華爾街尚未跟上不斷膨脹的折舊費用」。若低估這些成本，會讓大型科技公司看起來比實際更賺錢，進而可能助長AI泡沫。

美銀最近調高對Meta在2026年和2027年的折舊和攤銷預測。波斯特談到Meta、Google和亞馬遜時寫道，隨著近來投入的資產陸續上線，2026年折舊和攤銷費用將加速攀升，進一步加重營業支出的壓力。

這種差距未來恐怕還會擴大：到2027年，Alphabet在美銀和市場預估之間將出現70億美元的落差；亞馬遜和Meta的差距則分別達到59億美元和35億美元。

資本支出最高的部分用於採購科技基礎設施，包括輝達的圖形處理器（GPU）。波斯特認為，GPU因運算負荷吃重，加上AI創新快速推進，使資產淘汰速度加快，壽命可能比傳統資產更短。

亞馬遜、Meta和Google過去五年其實陸續調高伺服器和網路設備的使用年限，藉此把成本分攤到更長時間。但波斯特觀察到這一趨勢開始逆轉。亞馬遜今年已將部分伺服器和網路資產的使用年限，從六年縮短為五年，理由就是AI加速科技進步。

AI基礎設施也有過度建設的風險，恐導致供過於求。在這種情況下，超大型雲端業者為了拉抬銷售可能陷入價格戰，進一步讓AI產品商品化，也壓縮獲利能力。

在此背景下，加快讓AI技術變現更加重要。雖然廣告和雲端運算已是大型科技公司尤其是Google和Meta最先實現變現的領域，但折舊和攤銷費用成長速度更快。美銀估計，Alphabet、Meta和亞馬遜合計營收在2026年將年增13%，2027年年增12%；同一期間合計折舊和攤銷費用卻分別飆升33%和30%。

大型科技公司仍在重押AI。美銀估計，Google、Meta和亞馬遜在2026年的合計資本支出將增加22%，達到3,330億美元。但這波史上罕見的資本支出周期，變現的壓力愈來愈緊迫。