鴻海新加坡子公司再注資25億 擴北美AI伺服器產能

中央社／ 台北18日電
鴻海今天代新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMCMEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，投資金額8400萬美元（約新台幣25.3億元）。路透
鴻海今天代新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得旗下工業富聯墨西哥子公司FII AMCMEXICO S. DE R.L. DE C.V.股權，投資金額8400萬美元（約新台幣25.3億元）。

鴻海指出，此次目的為長期投資。產業人士評估，鴻海再注資工業富聯墨西哥子公司，主要目的擴大人工智慧（AI）伺服器產能，以服務北美客戶。

鴻海去年以來陸續公告新加坡子公司投資工業富聯墨西哥子公司。

鴻海在8月中旬法人說明會中指出，集團會在美國德州和威斯康辛州持續擴充AI伺服器和液冷系統等產能，在俄亥俄州增加雲端網路伺服器產能。

