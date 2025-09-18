美股早盤／輝達將投資…英特爾漲28%「帶旺科技股」 台積電ADR下挫

隨著投資人重返科技股懷抱，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數18日早盤走揚，道瓊工業指數則狹幅震盪。晶片製造商英特爾（Intel）股價18日早盤一度暴漲近28%，反映輝達（Nvidia）將投資該公司的利多。

標普500指數18日小漲0.22%，報6,615.05點，那斯達克指數漲0.51%至22,373.78點，道瓊工業指數微跌不到0.1%。標普500指數本周可能以漲作收，是過去七周以來第六次周線收紅，那斯達克指數也可望連續第三周上漲。

輝達18日宣布，將投資英特爾50億美元以共同開發資料中心與個人電腦（PC）產品。英特爾股價18日早盤一度狂漲27.7%，報31.79美元，輝達股價漲3%。博通（Broadcom）、Palantir和特斯拉等其他科技股18日早盤也上揚，超微（AMD）股價最多跌近6%，台積電ADR跌1.8%。

美國聯準會（Fed）17日調降基準利率1碼後美股劇烈震盪，道瓊指數收漲260點或0.6%，標普500指數和那斯達克指數收黑。Fed主席鮑爾在決策出爐後的記者會上表示，17日降息目的是「控管風險」，沖淡Fed將持續降息的希望。

根據美國勞工部18日公布的數據，9月13日止一周首次請領失業救濟金人數減少3.3萬人至23.1萬人，低於市場預估的24萬人。