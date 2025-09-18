美國上周初領失業救濟金人數「減數為近4年來最大」 削弱加速降息呼聲

美國上周初領失業救濟金人數的減少數量寫下近四年來最大，反轉前一周的異常增多，也呼應今年以來美企並未大舉裁員的趨勢。

彭博資訊報導，美國勞工部18日公布，截至13日當周，初領失業救濟金人數較前一周減少3.3萬人至23.1萬人，略低於市場預期的24萬人，與今年以來的水準相符，和新冠疫情爆發前的趨勢差異不大。

上周數據的下滑，扭轉了前一周的異常增多。當時的數據受到勞動節影響，而假期前後數據通常較為波動，且該周申請人主要集中在德州，當地官員表示與詐欺企圖有關。

High Frequency Economics公司首席經濟學家溫伯格表示：「關於前一周裁員驟增有許多理論，今日的數據對此投以懷疑態度，同時也壓抑了Fed官員和市場更快、更大幅降息的呼聲。」

最新數據下滑，顯示企業在經濟不確定性中仍保有人力。不過，勞動市場已浮現疲態，例如近月就業增長明顯趨緩、人力供需降溫。

聯準會（Fed）18日決定降息1碼，理由是勞動市場承壓。主席鮑爾坦言，已無法再用「非常穩健」形容就業市場，決策官員也認為失業增加的風險升高。