快訊

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

1天3颱接力成形！「浣熊颱風」晚間生成 對台影響機率曝

美國上周初領失業救濟金人數「減數為近4年來最大」 削弱加速降息呼聲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國上周初領失業救濟金人數減數為近四年來最大。美聯社
美國上周初領失業救濟金人數減數為近四年來最大。美聯社

美國上周初領失業救濟金人數的減少數量寫下近四年來最大，反轉前一周的異常增多，也呼應今年以來美企並未大舉裁員的趨勢。

彭博資訊報導，美國勞工部18日公布，截至13日當周，初領失業救濟金人數較前一周減少3.3萬人至23.1萬人，略低於市場預期的24萬人，與今年以來的水準相符，和新冠疫情爆發前的趨勢差異不大。

上周數據的下滑，扭轉了前一周的異常增多。當時的數據受到勞動節影響，而假期前後數據通常較為波動，且該周申請人主要集中在德州，當地官員表示與詐欺企圖有關。

High Frequency Economics公司首席經濟學家溫伯格表示：「關於前一周裁員驟增有許多理論，今日的數據對此投以懷疑態度，同時也壓抑了Fed官員和市場更快、更大幅降息的呼聲。」

最新數據下滑，顯示企業在經濟不確定性中仍保有人力。不過，勞動市場已浮現疲態，例如近月就業增長明顯趨緩、人力供需降溫。

聯準會（Fed）18日決定降息1碼，理由是勞動市場承壓。主席鮑爾坦言，已無法再用「非常穩健」形容就業市場，決策官員也認為失業增加的風險升高。

Fed 失業 美國 人力 鮑爾

延伸閱讀

聯準會決議降息1碼 投資人謹慎觀望「亞股走勢不一」

央行理監事會決議利率連六凍 法人：台灣降息可能要等到2026年

Fed降息 台股再飆新高還能追？法人點一前提：多頭格局將持續

Fed正式降息！00982B投資級債迎來資本利得契機

相關新聞

美股早盤／輝達將投資…英特爾漲28%「帶旺科技股」 台積電ADR下挫

隨著投資人重返科技股懷抱，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數18日早盤走揚，道瓊工業指數則狹幅震盪。晶片製造商英特...

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）宣布，以50億美元（約台幣1500億元）入股美國半導體巨頭英特爾（Intel），雙方將攜...

過去不為人熟知…這檔晶片股一周突大漲30%！分析師：還有上漲空間

Rambus這家晶片公司或許大多數人都沒聽過，但它過去一周股價竟大漲了近30%，究竟這家公司有何厲害之處？

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

輝達向陷入困境的英特爾伸出援手，將投資英特爾50億美元，雙方擬共同開發個人電腦（PC）和資料中心晶片，但輝達並未給予英特...

鴻海新加坡子公司再注資25億 擴北美AI伺服器產能

鴻海今天代新加坡子公司Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd.公告，取得...

美國上周初領失業救濟金人數「減數為近4年來最大」 削弱加速降息呼聲

美國上周初領失業救濟金人數的減少數量寫下近四年來最大，反轉前一周的異常增多，也呼應今年以來美企並未大舉裁員的趨勢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。