Fed降息1碼…英國通膨居高不下 央行維持基準利率4%不動

英國中央銀行今天宣布維持基準利率於4%按兵不動，此時英國通膨居高不下，經濟成長仍停滯不前，經濟學家認為，央行在11月會議降息的可能性仍未明朗。

綜合法新社與美國財經媒體CNBC報導，英國央行英格蘭銀行（BOE）貨幣政策委員會（MPC）今天以7票比2票決議維持利率於4%不動，符合市場預期。

英國央行8月召開會議時以5票比4票差距，決議調降基準利率1碼（25個基點）至4%。

美國聯邦準備理事會（Fed）昨天在政策會議上宣布降息1碼，為今年以來首次降息。

BOE總裁貝里（Andrew Bailey）發表聲明說：「儘管我們預期通膨將重返央行設定的2%目標，但情況尚未好轉，因此未來任何降息舉措都需要逐步且審慎進行。」

BOE在聲明中說：「委員會仍聚焦於排除任何既有或正在浮現的持續性通膨壓力，使通膨在中期內儘可能重返2%目標。」

儘管經濟學家大致預期BOE本月不會議降息，但他們迫切看見投票結果和央行前瞻指引，試圖找出BOE於11月開會時有關利率走向的線索。

荷蘭國際集團（ING）經濟學家在決策公布前表示：「（央行）11月降息的可能性仍未明朗，本次會議的細節將受到外界仔細檢視，看看決策官員是否仍考慮在年底前進一步寬鬆。」

BOE預估，英國9月通膨率可能攀抵4%高峰、也就是央行2%目標的一倍，並預期通膨將於2026上半年回落。