美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）宣布，以50億美元（約台幣1500億元）入股美國半導體巨頭英特爾（Intel），雙方將攜手開發多世代的客製化資料中心與個人電腦（PC）產品，加速超大規模企業、企業級與消費市場的應用與工作負載。

輝達今日發布聲明指出，將以每股23.28美元的價格，投資50億美元購入英特爾普通股。該投資須符合一般交割條件，包括相關監管機關的核准。輝達執行長黃仁勳及英特爾執行長陳立武並計畫今日台北時間晚間凌晨共同舉行記者會，對外說明這項合作案。由於稍早外界一直點名川普政府希望台積電入股英特爾，但台積電始終表達沒有任何合作案進行，如今敲定輝達入股英特爾，開啟雙方新合作，也意謂美國晶片聯盟正式成形。

輝達的新聞稿指出，雙方將專注於透過 NVIDIA NVLink 無縫連結 NVIDIA 與英特爾的架構，結合 NVIDIA 在人工智慧與加速運算的優勢，以及英特爾領先的 CPU 技術與 x86 生態系，為客戶提供尖端解決方案。

此外，在資料中心方面，英特爾將打造 NVIDIA 客製化的 x86 CPU，並由 NVIDIA 整合至其 AI 基礎設施平台中，進一步推向市場。

在個人電腦領域，英特爾將打造並推出整合 NVIDIA RTX GPU 晶粒 的 x86 系統單晶片（SoC），這些全新的 x86 RTX SoC 將驅動多樣化 PC，滿足對頂尖 CPU 與 GPU 整合的需求。

黃仁勳表示，AI 正在推動新一輪工業革命，並重塑運算堆疊，從晶片到系統，再到軟體。這場重塑的核心是 NVIDIA 的 CUDA 架構。這項歷史性的合作緊密結合了 NVIDIA 的 AI 與加速運算堆疊，與 Intel 的 CPU 及龐大的 x86 生態系，是兩大世界級平台的融合。我們將共同擴展生態系，為下一個運算時代奠定基礎。

陳立武表示，Intel 的 x86 架構數十年來一直是現代運算的基石，我們正持續在產品組合上創新，以支援未來的工作負載。Intel 領先的資料中心與客戶端運算平台，結合我們的製程技術、製造能力與先進封裝，將補足 NVIDIA 在 AI 與加速運算的領導地位，為產業帶來全新突破。我們感謝黃仁勳與 NVIDIA 團隊的信任，並期待攜手推進創新，服務客戶並推動業務成長。

由於輝達和英特爾都是台積電的客戶，目前台積電尚未針對兩個客戶合作案做出回應。但業界認為，英特爾強項在資料中心及PC的x86架CPU具有優勢，輝達則在GPU及AI系統整合成為領頭羊，雙方結果應是在邊緣AC應用展開強強聯手打擊，預料未來雙合作開發的晶片應由英特爾代工生產，由於是新增的業務模式，將不會與目前委由台積電代工晶片衝突。