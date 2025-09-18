空單金額比特斯拉還多！輝達現在是華爾街最大空頭狙擊目標

新聞網站Investing.com報導，根據科技業分析公司S3 Partners的研究，目前放空輝達（Nvidia）的交易總值以名目美元計達343億美元，成為華爾街放空部位最大的一檔股票。

報導指出，輝達躍為放空交易最熱絡個股第一名，主要與輝達市值激增有關。若以放空部位占在外流通股數百分比計算，放空這支人工智慧（AI）熱門股的交易已減少11%。微軟和特斯拉放空部位占流通股數的百分比則分別增加20%左右。

特斯拉仍是放空交易第二大股票，以名目美元計為327億美元，微軟以306億美元排名第三，第四名是蘋果，放空部位的名目美元價值為277億美元。

這項排名顯示，2025年美國科技巨頭股市值排名已大幅變化。年初時，蘋果以3.9兆美元市值居冠，但後來跌9%，落居第三。反觀輝達，原本與微軟爭奪市值亞軍，但市值如今已暴增30%至4.3兆美元奪冠，把市值3.8兆美元的微軟擠落第二。

據S3 Partners分析，這些科技巨頭股的波動率有明顯變化。特斯拉波動率已減少22%，而輝達波動率也下滑15%並且降到與非科技股相當的水準。報告顯示，股票報酬率與放空部位占浮動股數百分比之間呈現負相關。