聽新聞
0:00 / 0:00
將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌
彭博資訊報導，輝達同意投資英特爾50億美元，兩者將共同設計個人電腦（PC）和資料中心晶片。輝達將以每股23.28美元的價格購入英特爾的普通股，持股不到英特爾5%。
英特爾18日美股盤前應聲大漲28%，輝達漲3%。但台積電ADR下跌2%，超微（AMD）跌近5%。
英特爾未來的PC晶片將採用輝達的圖形處理技術，英特爾也將提供處理器給輝達的資料中心產品。雙方未透露首批合作產品的上市時間表，但表示新結盟不影響兩家公司的未來計畫。
