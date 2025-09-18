快訊

過去不為人熟知…這檔晶片股一周突大漲30%！分析師：還有上漲空間

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國半導體公司Rambus過去一周股價大漲近30%，因其在DRAM市場的領導地位受到重視。 路透
美國半導體公司Rambus過去一周股價大漲近30%，因其在DRAM市場的領導地位受到重視。 路透

Rambus這家晶片公司或許大多數人都沒聽過，但它過去一周股價竟大漲了近30%，究竟這家公司有何厲害之處？

Rambus是一家人工智慧（AI）和資料中心相關的記憶體晶片公司，專門設計高效能半導體和其他產品，包括在記憶體和處理器間傳輸數據的介面晶片。其產品也被用於資安解決方案和車輛。

隨著華爾街開始轉而注意到動態隨機存取記憶體（DRAM）的重要性，以及Rambus在該市場的領導地位，這家公司在AI熱潮裡的角色也獲得更多投資人賞識，因而帶動了該公司股價水漲船高。

Rosenblatt分析師Kevin Cassidy也在最近報告中指出這家公司股價的近期動能。Cassidy表示，他和他的團隊預期，隨著華爾街對該公司的財務有更清楚的認識，Rambus股價將會更進一步上漲。但即使是在目前漲勢，他們也仍認為這檔股票還有上漲空間。

Cassidy的團隊在17日報告中將Rambus的目標價從90提高至130美元，比該公司16日收盤價高出34%。

這群分析師認為，「Rambus將持續是專注於資料中心DRAM領域的領先者」。Cassidy的團隊認為，根據Rambus近期宣布的對資料中心部署，其產品需求將會持續到2026和2027年，並預期Rambus今年的半導體營收將比去年增長40%，明年將成長20%。

