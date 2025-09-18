憂過度寬鬆…債券天王岡雷克唱多金價 建議四分之一資產放黃金

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
雙線資本公司（DoubleLine Capital）創辦人岡雷克（Jeff Gundlach）。 彭博資訊
「債券天王」岡雷克（Jeffrey Gundlach）高度看多黃金，認為可以把投資組合的四分之一放在黃金，遠高於一般的黃金配置建議。他同時預測金價將在年底前再創新高，衝破每英兩4,000美元大關。

雙線資本創辦人岡雷克，17日接受CNBC電視台訪問時表示，「幾乎確定金價會在今年底前漲破4,000美元」。金價在17日聯準會（Fed降息1碼後，觸及盤中歷史新高、報每英兩3,744美元。這個價位相較於岡雷克的預測，等於有7%上行空間。黃金今年來表現耀眼，暴衝40%以上。他說，金價漲勢擴及金礦類股，表示散戶也加入金市的動能交易。

岡雷克指出，把投資組合的25%配置在黃金，不算太多，這是保險策略；黃金一路攀高是因美元走弱，相信該趨勢會持續。對其他貨幣使用者來說，美元貶值會使以美元計價的黃金，更具吸引力；通膨高漲也提高了黃金的保值魅力。此外，由於黃金不會孳息，降息會強化黃金的吸引力，減少持有黃金的機會成本。

他喊進黃金，部分原因是估計關稅衝擊下，通膨會持續居高不下。他說，通膨前景非常不確定，Fed主席鮑爾表示，尚不清楚通膨效應、何時發生、情況如何，這麼說是對的。

岡雷克並說，Fed降息1碼是正確之舉，但若大舉寬鬆，恐怕會點燃通膨，警告有過度寬鬆的風險。

