釋放信號？大陸禁輝達AI晶片 外媒分析用意：在TikTok外迫美另行讓步

中國政府下令國內企業停止購買輝達（NVIDIA）晶片，引發全球市場熱議。美媒報導，在美中兩國可望敲定TikTok在美國繼續營運的協議同時，中國對輝達採取這種強硬手段，意在彰顯「手中也有籌碼」，迫使美方在科技封鎖乃至關稅問題上讓步。

但報導也認為，中國這一策略有虛張聲勢的成分。理由是，中國市場3年前占輝達全球營收的1/5。但在拜登（Joe Biden）政府對中國出口管制，且川普（Donald Trump）政府仍保留下，中國市場占輝達全球營收的比重已降至6%，如今其訂單多來自美國客戶，中國對輝達施加的影響實在有限。

華爾街日報今天以「中國對輝達出招釋放信號：我們也有籌碼」為題報導，美中即將敲定一項確保TikTok在美國繼續運營的協議的同時，中國政府藉由禁購輝達AI晶片這一強硬手段暗示美國，希望就技術問題達成第2項協議。

報導指出，在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和北韓領導人金正恩等人都出席北京九三閱兵，圍繞在中國國家主席習近平身邊後，中國正在爭取川普訪問北京。若川普成行，習近平將能向中國人民展示「就連美國總統也想來中國」的威望。

但無論是川普與習近平會晤還是TikTok協議，都具有象徵意義，卻都沒有觸及美中經濟關係的核心：美國對中國實施的高關稅與科技封鎖，而這是中國政府突然對輝達出招的背景。同一時間，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國官員正在馬德里圍繞TikTok問題談判。

向中國官員提供諮詢的人士表示，中國此舉傳遞的訊息是：中國對輝達這家最具價值的美國公司及其他類似公司「擁有影響力」。按照中國政府設想，這一威脅將成為與美國談判的籌碼，並促使川普在關稅和其他貿易問題上至少做出一些讓步。但正如前述，中國這一策略帶有虛張聲勢的成分。

儘管一些中國政府官員更傾向不採用輝達晶片，以激勵中國晶片製造商發展。但中國科技業人士表示，他們需要輝達，而輝達也同樣需要他們。

輝達正在為中國客戶設計一款根基其Blackwell技術的新晶片，幫助中企在製造業到銀行業等領域擴大AI應用。中國業界人士直指，如果美中緊張關係導致輝達無法銷售這款晶片，那麼在美中的AI競賽中，短期內可能會使中國處於不利地位。

知情人士透露，在馬德里談判期間，中國首席貿易談判代表、國務院副總理何立峰要求美國全面取消關稅和出口管制。但川普團隊拒絕任何讓步，且展示了美方的籌碼：如果無法就TikTok達成協議，習近平與川普將無法會晤，且川普可能會（在美國）徹底關停TikTok。

知情人士說，根據目前的提議，一個由美國投資者組成的財團，將持有新成立的TikTok美國實體的多數股權，該實體將在美國經營TikTok，而為TikTok美國用戶數據提供託管服務的甲骨文（Oracle）將參與這項交易，至於美國用戶將被要求轉到一款由TikTok開發，且正在測試的新應用程式。