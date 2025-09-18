駐匈代表王翼龍出席布達佩斯論壇 籲合作打造「非紅供應鏈」

駐匈牙利代表王翼龍在「布達佩斯論壇」指出，台灣高階晶片市佔率超過90%，且半數國際貿易經過台灣海峽，中國以武力與法律戰干擾此重要全球供應鏈，影響世界經濟層面廣泛。他呼籲民主國家持續加快合作，打造非紅全球供應鏈。

據駐匈牙利代表處新聞稿，王翼龍17日應邀出席第五屆「布達佩斯論壇」（Budapest Forum），並擔任「承受壓力的市場：地緣政治再現的經濟衝擊」討論小組與談人。

此論壇今年受邀講者包括華沙市長佐薩斯科斯基（Rafal Trzaskowski）、前美國國務院歐洲暨歐亞事務助理國務卿歐布萊恩（James O'Brien）、匈牙利國會議員塞赫（Katalin Cseh）與斯洛伐克國會議員西梅茨卡（Michal Simecka）。

此外，還有任教於英國南安普敦大學的台灣學者朱明琴、知名保加利亞學者克瑞史蒂夫（Ivan Krastev）等44人，出席者包括多國駐匈使節團人員、學者及媒體人士約400人，是此年度盛會廣受各界重視參與。

王翼龍表示，台灣為世界排名第21大貿易國，高階晶片市佔率超過90%，且半數國際貿易經過台灣海峽，價值約每年2.5兆美元，中國以武力及法律戰干擾此一重要全球供應鏈，影響世界經濟層面廣泛。

朱明琴指出中國持續威脅台灣，一方面企圖宣示對台主權，另一方面意欲藉奪取台灣來確保晶片供應安全。

王翼龍特別指出，現今地緣政治及世界市場的壓力，源自中國出自經濟及政治自利算計的過度生產。

匈牙利考文紐斯大學（Corvinus University）中國專家馬圖拉（Tamas Matura）呼應，中國為解決生產過剩，加大力道出口，讓歐美飽受壓力，並推出一帶一路合作計畫，但未成功。長期而言，中國的體系可能崩解，歐洲應強化自身工業生產，持續提倡自由及投資教育。

面對全球地緣政治衝擊再起，王翼龍呼籲民主國家持續及加快合作，打造非紅全球供應鏈。台灣工業生產條件優越，建議台歐可在半導體、新世代通訊、人工智慧、國防工業以及監視系統等領域進行合作。

「布達佩斯論壇」由布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）於2021年發起，與匈牙利智庫「政治資本」（Political Capital）及中歐洲大學民主研究所共同合辦，主旨為建立永續民主，討論國際現勢的迫切問題以及因應之道。