台灣下大單！麵粉同業工會承諾3年購360萬噸 美國小麥期貨價翻紅
彭博資訊報導，台灣區麵粉同業工會承諾在未來三年，購買360萬噸的美國小麥，總值最高達13億美元，激勵芝加哥小麥期貨價格翻紅。
12月交割的芝加哥小麥期貨，在18日盤中一度跳漲0.5%，但隨後漲幅收窄至0.2%、報每英斗5.295美元。
台灣是美國小麥的大買家，台灣麵粉同業工會簽署意向書，要在2026-2029年間購入360萬噸的美國小麥，總值估計高達13億美元。
這是川普政府任內，最新簽訂的農產品採購合約。部分亞洲國家欲採購更多美國農產品，來安撫白宮，避免本國產品遭課高額關稅。但美國農產品的另一大買家中國大陸，則因美中貿易緊張，出貨陷入停滯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言