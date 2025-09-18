台灣下大單！麵粉同業工會承諾3年購360萬噸 美國小麥期貨價翻紅

彭博資訊報導，台灣區麵粉同業工會承諾在未來三年，購買360萬噸的美國小麥，總值最高達13億美元，激勵芝加哥小麥期貨價格翻紅。

12月交割的芝加哥小麥期貨，在18日盤中一度跳漲0.5%，但隨後漲幅收窄至0.2%、報每英斗5.295美元。

台灣是美國小麥的大買家，台灣麵粉同業工會簽署意向書，要在2026-2029年間購入360萬噸的美國小麥，總值估計高達13億美元。

這是川普政府任內，最新簽訂的農產品採購合約。部分亞洲國家欲採購更多美國農產品，來安撫白宮，避免本國產品遭課高額關稅。但美國農產品的另一大買家中國大陸，則因美中貿易緊張，出貨陷入停滯。