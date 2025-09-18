快訊

台中大安溪出海口驚現「半顆頭顱」 鑑識人員研判疑為人類顱骨

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

台灣下大單！麵粉同業工會承諾3年購360萬噸 美國小麥期貨價翻紅

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
台灣區麵粉同業工會承諾在未來三年，購買360萬噸的美國小麥。美聯社
台灣區麵粉同業工會承諾在未來三年，購買360萬噸的美國小麥。美聯社

彭博資訊報導，台灣區麵粉同業工會承諾在未來三年，購買360萬噸的美國小麥，總值最高達13億美元，激勵芝加哥小麥期貨價格翻紅。

12月交割的芝加哥小麥期貨，在18日盤中一度跳漲0.5%，但隨後漲幅收窄至0.2%、報每英斗5.295美元。

台灣是美國小麥的大買家，台灣麵粉同業工會簽署意向書，要在2026-2029年間購入360萬噸的美國小麥，總值估計高達13億美元。

這是川普政府任內，最新簽訂的農產品採購合約。部分亞洲國家欲採購更多美國農產品，來安撫白宮，避免本國產品遭課高額關稅。但美國農產品的另一大買家中國大陸，則因美中貿易緊張，出貨陷入停滯。

美國 小麥 美中 川普 芝加哥

延伸閱讀

美移民局公布入籍考128新題庫 10月18日後更難考

中批美國擁有祕密太空殺手 引發全球軍事紅色警報

AI偽造萬代公仔惹議！涉及Charlie Kirk事件 萬代美國分部急發聲明譴責

歐巴馬稱美國已出現政治危機 暗批川普限制政敵言論

相關新聞

台灣下大單！麵粉同業工會承諾3年購360萬噸 美國小麥期貨價翻紅

彭博資訊報導，台灣區麵粉同業工會承諾在未來三年，購買360萬噸的美國小麥，總值最高達13億美元，激勵芝加哥小麥期貨價格翻...

釋放信號？大陸禁輝達AI晶片 外媒分析用意：在TikTok外迫美另行讓步

中國政府下令國內企業停止購買輝達（NVIDIA）晶片，引發全球市場熱議。美媒報導，在美中兩國可望敲定TikTok在美國繼...

駐匈代表王翼龍出席布達佩斯論壇 籲合作打造「非紅供應鏈」

駐匈牙利代表王翼龍在「布達佩斯論壇」指出，台灣高階晶片市佔率超過90%，且半數國際貿易經過台灣海峽，中國以武力與法律戰干...

沙烏地與巴基斯坦簽署共同防禦協議　加強聯合嚇阻

沙烏地阿拉伯與巴基斯坦今天在利雅德簽署一項新的戰略防務協議，雙方表示，對其中一國的攻擊將被視為「對兩國的侵略」

日股受科技股帶動收漲　投資人聚焦自民黨黨魁選戰

由於市場對美國聯邦準備理事會（Fed）大幅降息的期待落空，日圓兌美元走弱，日本股市在科技股領軍下收漲。此外，投資人關注焦...

三菱日聯銀行監守自盜案　日本檢方求刑12年

日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）先前發生行員監守自盜案，一名前行員在任內利用職權，竊取客戶存放在保險箱的金塊與現金等財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。