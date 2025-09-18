沙烏地與巴基斯坦簽署共同防禦協議　加強聯合嚇阻

沙烏地阿拉伯與巴基斯坦今天在利雅德簽署一項新的戰略防務協議，雙方表示，對其中一國的攻擊將被視為「對兩國的侵略」。

這份協議是在以色列日前空襲卡達打擊境內哈瑪斯（Hamas）領導人、引發波斯灣地區震動之後達成。多年來，波斯灣國家在安全上一直高度依賴美國。

根據沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）發布的聲明，協議「旨在發展兩國防務合作，並加強對任何侵略的共同嚇阻力」，同時明確指出「任何針對其中一國的侵略都將被視為針對兩國的侵略」。

協議由沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）簽署。

簽署時機也格外敏感。僅在數月前，巴基斯坦與印度於5月爆發激烈衝突，雙方以飛彈、無人機和砲火交戰，在4天衝突中造成超過70人喪生，為兩國自1999年以來最嚴重的衝突。

印度總理莫迪（Narendra Modi）4月訪問沙烏地期間，因印度境內發生針對觀光客的槍擊事件並引爆上述衝突而提前結束行程。印巴兩國作為核武國家，長期互相指責對方扶植武裝勢力以破壞對方的穩定。

據信，沙烏地阿拉伯在化解這場衝突中扮演了關鍵角色。沙國多年來一直是印度的主要石油供應國，目前排名第三，對高度依賴石油進口的印度經濟至關重要。

與此同時，巴基斯坦與沙烏地長期維繫密切關係，估計有超過250萬名巴基斯坦公民在沙國工作。沙烏地也長期是巴基斯坦的重要經濟後盾，在其經濟困境中提供支持。