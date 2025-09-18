三菱日聯銀行監守自盜案　日本檢方求刑12年

日本三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）先前發生行員監守自盜案，一名前行員在任內利用職權，竊取客戶存放在保險箱的金塊與現金等財物，被依竊盜罪嫌問罪，檢方今天求刑12年。

時事通信社報導，東京地方法院今天開庭審理此案，檢方在論告階段時指出，47歲被告山崎由香理行竊，使70名顧客受害，金額上看約14億日圓（約新台幣3.2億元）。

檢方也表示，被告的動機，是為了填補在外匯保證金交易與投注賽馬時產生的龐大債務。

檢方也說，被告任內利用銀行的非營業時間行竊，而且還關閉電腦電源，避免留下進出保險箱的紀錄。

檢方批評，「（被告）的手法巧妙，而且是經常性的惡習，背叛了任職分行與顧客信賴，行徑相當惡質」，認為這是「前所未聞的犯行」，請求東京地院判處被告12年有期徒刑。

而被告的辯護律師則表示，被告在事發當時精神狀況不穩定，犯行不是計畫性的，也不能說是惡質，認為「再犯可能性低，能充分期待（被告）更生」，主張法院判處5年有期徒刑較為妥當。

被告在最終意見陳述時謝罪稱「感到極為抱歉」，並表示「希望能好好贖罪與儘早回歸社會，以盡可能提供賠償」。

「每日新聞」報導，根據起訴書的內容，被告先前任職於練馬分行與玉川分行期間，涉嫌從保險箱竊取顧客存放的金塊約26公斤（市價約3億3000萬日圓）與約6145萬日圓現金等財物。而被告先前已承認起訴內容。

上述兩間分行分別在東京都練馬區與世田谷區。

根據檢方與三菱UFJ銀行等方面的說法，被告在這兩間分行工作時，幾乎是單獨負責保險箱的業務。2024年10月有客戶向銀行反映「保險箱內的現金不翼而飛」後，這起竊案因而東窗事發。被告後來在2024年11月被解僱。

東京地院預計下月6日判決。