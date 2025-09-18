川普訪英第二天 英美預料宣布科技合作 投資上看1,500億英鎊

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普（中左）周三在英國溫莎堡舉行的國宴上感性致詞，左上側可見黃仁勳。美聯社
美國總統川普（中左）周三在英國溫莎堡舉行的國宴上感性致詞，左上側可見黃仁勳。美聯社

美國總統川普周四在英國進入第二天也是最後一天國是訪行，接下來轉向和首相施凱爾就貿易和外交政策展開更艱鉅的談判。

川普將從溫莎堡前往首相鄉間別墅契克斯（Chequers），外界預料屆時將宣布英美科技合作夥伴關係，但私下會談恐將觸及更棘手的議題，包括貿易以及俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

在周三為總統和第一夫人梅蘭妮亞舉辦的盛大國宴上，出席的有英王查爾斯三世、卡蜜拉王后、威廉王子和凱薩琳王妃，以及川普的多位幕僚和家人。雙方在致詞中強調兩國長久以來的緊密關係。

川普說：「我們就像同一和弦的兩個音符，或同一首詩的兩節，各自都美麗，但唯有合奏才能展現真正意義。」

查爾斯國王在致詞中提到英國「優雅」的高爾夫球場，以及即將來到的美國《獨立宣言》250周年。他說：「想到我們走過這麼長的路，確實令人讚嘆。我不禁想，1776年的先輩若看到今天這段友誼，會作何感想。」

在華麗辭藻背後，雙方也各自傳遞出精心措辭的訊息：國王著重環境保育並支持烏克蘭，川普則承諾「捍衛英語世界人民的價值」。

這場晚宴仍無法擺脫全球和英國國內的緊張氛圍。城堡外圍和倫敦市中心都有反川普的抗議，但在灰濛天氣下聚集的人數不多，且被隔離在活動場地之外。

川普對英國王室的好感早已廣為人知，他顯然也沉醉於這場魅力攻勢，行程包括乘坐鍍金馬車、與王室共進正式午宴，並觀賞「紅箭」（Red Arrows）皇家空軍特技飛行表演。川普並在已故女王伊麗莎白二世的陵墓獻花致意。伊麗莎白二世2019年他首次川普國是訪問時接待過他。

川普周四將會見施凱爾，將討論英美貿易協議，以及對烏克蘭和以哈加薩戰事的外交政策。不過，外界對能有重大突破不抱期待。

兩位領袖還將出席和科技業高層的招待會。微軟（Microsoft）、OpenAI等美國企業已宣布，計劃在英國投資數百億美元的科技基礎設施。川普則預計宣布逾100億美元的新經濟協議，以及其他促進兩國金融體系接軌的措施。

據英國政府的說法，川普此行將帶來高達1,500億英鎊（2,050億美元）創紀錄投資，將在全英國創造約7,600個工作機會，這也足以讓施凱爾邀請美國總統的決定站得住腳，儘管雙方在政策上仍有明顯分歧。

在川普臨走前，他和施凱爾預料會舉行聯合記者會，可能暴露雙方的一些分歧，以及兩人都寧可避而不談的議題。

黃仁勳難得一見身穿燕尾服、白領結參加英國王室國宴。路透
黃仁勳難得一見身穿燕尾服、白領結參加英國王室國宴。路透

