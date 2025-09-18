川普訪英帶來1,500億英鎊投資？英前副相批：矽谷的「殘羹剩飯」

美國總統川普在英國的第二次國是訪問，獲得高規格接待。英相施凱爾宣布迎來1,500億英鎊的美國投資，創下新高紀錄，希望藉此平息反川人士的批評聲浪，然而，其中來自美國科技公司的投資承諾，卻被英國前副首相、直到今年初都還是Meta全球事務總裁的克雷格（Nick Clegg）形容成「矽谷的『殘羹剩飯』」。

在這1,500億英鎊的投資當中，黑石集團承諾未來十年投入900億英鎊，物流地產公司Prologis將投資39億英鎊，科技公司Palantir則是15億英鎊，預計將在潔淨能源與生命科學等領域創造7,600個高薪職位。

此前，另一批美國科技公司也已許下投資承諾。例如微軟宣布，將在英國投資300億美元。這是該公司歷來在海外的最大一筆投資。

但此一精心安排的劇本遭到克雷格吐槽。他指出，英國政府雖將美企投資包裝成外交成果，實質上卻是接收矽谷的剩羹剩飯。他分析，這些是美企在全球擴建資料中心和基礎設施的必要布局，只是因應川普訪問行程而提前宣布。表面上是送給英國的禮物，實際上對企業本身最有利。

他還說，英國在科技領域淪為附庸國，本土企業壯大後轉往美國發展，美國資金卻很少長期紮根英國，這種「單向道」模式對本土科技產業助益有限，也引發外界對政府在稅制與監管方面讓步的疑慮。

川普與美國第一夫人梅蘭妮亞在溫莎堡出席國宴時，與會嘉賓包括蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳，以及OpenAI執行長奧特曼。

與此同時，倫敦約有5,000人上街抗議川普到訪。川普在英國的支持度持續低迷，YouGov民調顯示過半民眾認為他的總統任期對英國不利，僅一成認為有益。