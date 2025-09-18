快訊

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

聽新聞
0:00 / 0:00

北京傳終止Google反壟斷調查 集中火力「挾持輝達」施壓美方

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌的反壟斷調查。路透
美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌的反壟斷調查。路透

金融時報18日報導，美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌（Google）的反壟斷調查。此舉凸顯北京調整對美談判戰術，將監管火力集中在輝達身上，作為談判籌碼

兩名知情人士透露，中國國家市場監督管理總局已決定「終止」對谷歌的反壟斷調查，顯示北京重新調整對美談判戰術，現將監管火力集中在全球市值最高的晶片製造商輝達身上，藉此作為貿易籌碼，並展現談判彈性。

金融時報指出，谷歌尚未收到調查終止的正式通知。

中國市場監督管理總局15日發布聲明稱，初步調查發現輝達違反中國反壟斷法。若最終裁定違法，輝達可能面臨相當於上一年度銷售額1%至10%的罰款。

另一名知情人士說：「撤一案，抓一案。中國正試圖縮小報復目標，使其更具殺傷力。」

中國今年2月正式啟動對谷歌的調查，主要針對安卓作業系統的市場主導地位，以及其對中國手機製造商，如 OPPO與小米造成的影響。

北京 籌碼 情人 輝達 Google

延伸閱讀

美中晶片戰 央視曝光阿里巴巴AI晶片媲美輝達H20

英版星際之門 輝達、微軟等大咖啟動1.3兆元投資計畫

大陸再封殺輝達AI晶片 黃仁勳表示遺憾會耐心以對

傳中國大陸禁科技公司買輝達AI晶片 黃仁勳：失望

相關新聞

美執法人員突襲韓企電池廠引發寒蟬效應！韓籍員工「休假」避風頭

美國執法單位9月初大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民，彭博資訊18日報導，這起事件在當地...

川普訪英帶來1,500億英鎊投資？英前副相批：矽谷的「殘羹剩飯」

美國總統川普在英國的第二次國是訪問，獲得高規格接待。英相施凱爾宣布迎來1,500億英鎊的美國投資，創下新高紀錄，希望藉此...

北京傳終止Google反壟斷調查 集中火力「挾持輝達」施壓美方

金融時報18日報導，美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌（Google）的反壟斷調查。此舉凸顯北京...

任天堂股價重挫 分析師警告Switch 2需求預期恐「過熱」

任天堂Switch 2遊戲機熱賣已帶動任天堂股價今年來大漲約46%，但分析師警告，市場對Switch 2的需求預期可能已...

AI資本支出恐成泡沫的另一風險：華爾街低估折舊壓力

隨著大型科技公司大舉增加資本支出，不斷攀升的折舊成本也威脅利潤，而華爾街顯然遠遠低估這方面的影響。

愛馬仕贏了！想顛覆柏金包「配貨潛規則」的訴訟遭法官駁回

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）二度成功說服美國法官駁回一項想要顛覆它「配貨潛規則」的訴訟。這樁訴訟指控愛馬仕違反反壟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。