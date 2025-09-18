北京傳終止Google反壟斷調查 集中火力「挾持輝達」施壓美方

金融時報18日報導，美中就多項貿易議題進行談判之際，中國決定撤銷對科技巨頭谷歌（Google）的反壟斷調查。此舉凸顯北京調整對美談判戰術，將監管火力集中在輝達身上，作為談判籌碼。

兩名知情人士透露，中國國家市場監督管理總局已決定「終止」對谷歌的反壟斷調查，顯示北京重新調整對美談判戰術，現將監管火力集中在全球市值最高的晶片製造商輝達身上，藉此作為貿易籌碼，並展現談判彈性。

金融時報指出，谷歌尚未收到調查終止的正式通知。

中國市場監督管理總局15日發布聲明稱，初步調查發現輝達違反中國反壟斷法。若最終裁定違法，輝達可能面臨相當於上一年度銷售額1%至10%的罰款。

另一名知情人士說：「撤一案，抓一案。中國正試圖縮小報復目標，使其更具殺傷力。」

中國今年2月正式啟動對谷歌的調查，主要針對安卓作業系統的市場主導地位，以及其對中國手機製造商，如 OPPO與小米造成的影響。