任天堂股價重挫 分析師警告Switch 2需求預期恐「過熱」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
分析師警告，市場對Switch 2的需求預期可能已過熱。美聯社
任天堂Switch 2遊戲機熱賣已帶動任天堂股價今年來大漲約46%，但分析師警告，市場對Switch 2的需求預期可能已過熱。任天堂股價18日在東京盤中大跌2.8%。

Wedbush分析師黎絲（Alicia Reese）表示，市場預期，Switch 2的三年累計銷量將會超越Switch與Wii的上市頭三年銷售，預測Switch 2在這段期間的銷量將比Switch同期高出1,000萬台，比Wii同期多600萬台，但她很懷疑任天堂能否達成這些數字。

黎絲表示，「雖然Switch 1和Wii在上市第一年都曾遭遇供應限制，但我們對於Switch 2需求將超越這兩款史上最熱賣遊戲機的前景，較不樂觀」，「事實上，我們認為任天堂（Switch 2銷售）表現略低於、或符合這兩款遊戲機的說法，遠更具說服力」。

她主張的理由包括Switch 2的美國定價比Switch高50%，新的遊戲大作也較少，而且在Roblox等遊戲公司的快速成長下，Switch 2面臨競爭更激烈的環境。

黎絲因而下調任天堂的投資評等，從「優於大盤」降至「中立」，認為任天堂股價已觸及Wedbush的14,000日圓目標價，完全反映了未來幾季軟硬體銷售的最佳情境。任天堂股價18日在東京盤中重挫2.8%，報13,150日圓。

她也認為，任天堂也可能因為關稅相關因素而調漲價格，特別是越南的關稅，「越南產品面臨20%關稅，我們預期任天堂將全面調漲周邊設備價格與一些遊戲價格，把關稅相關成本轉嫁給美國消費者」。

