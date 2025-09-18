愛馬仕贏了！想顛覆柏金包「配貨潛規則」的訴訟遭法官駁回

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）二度成功說服美國法官駁回一項想要顛覆它「配貨潛規則」的訴訟。這樁訴訟指控愛馬仕違反反壟斷法，強迫消費者必須先花費數千美元購買其商品，才能有機會買到愛馬仕最知名的柏金包（Birkin）。

美國加州舊金山聯邦地區法院法官多納托17日駁回了三名加州愛馬仕消費者的指控，這些顧客聲稱該公司打壓競爭。

多納托在判令中表示：「或許正如原告所說，愛馬仕將柏金包保留給其付錢最多的顧客，但這本身並非是違反反壟斷。」

法官以駁回並「不得再次提起」（with prejudice）的方式結束這起擬議集體訴訟，這代表本案無法再度提交。對此，愛馬仕、其律師以及原告律師並未立即回應置評請求。

這樁在去年提告的訴訟主張，愛馬仕透過「搭售」、將購買柏金包的資格限制在已買到足夠金額顧客的做法，違反美國反壟斷法。

提告的消費者認為，柏金包的零售定價是一種假象，實際上「掩飾了一個抽籤制度，該制度強迫顧客必須購買大量愛馬仕的其他產品，接著才只有獲得有機會購買柏金包的『資格』。」

該訴訟還指出，愛馬仕及其銷售人員「明白許多被誘導購買其他產品的顧客，實際上根本無法買到柏金包」。

愛馬仕在尋求駁回訴訟時，向法官多納托表示，柏金包的銷售是處在一個具有競爭的市場，這款手提包是純手工製作且售價可高達數千美元以上。

多納托去年在審理時便對原告的主張表示懷疑，隨後駁回了這起訴訟的早期版本。當時他告訴原告律師，如果愛馬仕「選擇一年只製作五個柏金包，並且標價一百萬美元，它完全可以這麼做」。