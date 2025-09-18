快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

愛馬仕贏了！想顛覆柏金包「配貨潛規則」的訴訟遭法官駁回

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
法國精品品牌愛馬仕（Hermès）二度成功說服美國法官駁回一項想要顛覆它「配貨潛規則」的訴訟。圖為2024年一名邦瀚斯拍賣行員工展示一只柏金包。美聯社
法國精品品牌愛馬仕（Hermès）二度成功說服美國法官駁回一項想要顛覆它「配貨潛規則」的訴訟。圖為2024年一名邦瀚斯拍賣行員工展示一只柏金包。美聯社

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）二度成功說服美國法官駁回一項想要顛覆它「配貨潛規則」的訴訟。這樁訴訟指控愛馬仕違反反壟斷法，強迫消費者必須先花費數千美元購買其商品，才能有機會買到愛馬仕最知名的柏金包（Birkin）。

美國加州舊金山聯邦地區法院法官多納托17日駁回了三名加州愛馬仕消費者的指控，這些顧客聲稱該公司打壓競爭。

多納托在判令中表示：「或許正如原告所說，愛馬仕將柏金包保留給其付錢最多的顧客，但這本身並非是違反反壟斷。」

法官以駁回並「不得再次提起」（with prejudice）的方式結束這起擬議集體訴訟，這代表本案無法再度提交。對此，愛馬仕、其律師以及原告律師並未立即回應置評請求。

這樁在去年提告的訴訟主張，愛馬仕透過「搭售」、將購買柏金包的資格限制在已買到足夠金額顧客的做法，違反美國反壟斷法。

提告的消費者認為，柏金包的零售定價是一種假象，實際上「掩飾了一個抽籤制度，該制度強迫顧客必須購買大量愛馬仕的其他產品，接著才只有獲得有機會購買柏金包的『資格』。」

該訴訟還指出，愛馬仕及其銷售人員「明白許多被誘導購買其他產品的顧客，實際上根本無法買到柏金包」。

愛馬仕在尋求駁回訴訟時，向法官多納托表示，柏金包的銷售是處在一個具有競爭的市場，這款手提包是純手工製作且售價可高達數千美元以上。

多納托去年在審理時便對原告的主張表示懷疑，隨後駁回了這起訴訟的早期版本。當時他告訴原告律師，如果愛馬仕「選擇一年只製作五個柏金包，並且標價一百萬美元，它完全可以這麼做」。

法官 愛馬仕 柏金包

延伸閱讀

失重的愛馬仕宇宙！奇幻太空艙把絲巾變成微型立體腕表

高爾夫球場男員工闖女更衣室 翻女客愛馬仕名牌包被抓包

把愛馬仕的「養馬規則」搬進寫作人生裡

愛馬仕50萬元耳機厲害在哪？編輯精選Hermès 2025下半年好看的包包、配件

相關新聞

Fed 決策／聯準會降息1碼 預測年底前再降兩次 鮑爾不再說就業穩健

聯準會（Fed）周三決議調降基準利率1碼，並預料今年還會再降兩次。決策官員認為，最近勞動市場轉弱的嚴重性高於通膨反彈的疑...

美執法人員突襲韓企電池廠引發寒蟬效應！韓籍員工「休假」避風頭

美國執法單位9月初大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠，逮捕約300名南韓公民，彭博資訊18日報導，這起事件在當地...

任天堂股價重挫 分析師警告Switch 2需求預期恐「過熱」

任天堂Switch 2遊戲機熱賣已帶動任天堂股價今年來大漲約46%，但分析師警告，市場對Switch 2的需求預期可能已...

AI資本支出恐成泡沫的另一風險：華爾街低估折舊壓力

隨著大型科技公司大舉增加資本支出，不斷攀升的折舊成本也威脅利潤，而華爾街顯然遠遠低估這方面的影響。

愛馬仕贏了！想顛覆柏金包「配貨潛規則」的訴訟遭法官駁回

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）二度成功說服美國法官駁回一項想要顛覆它「配貨潛規則」的訴訟。這樁訴訟指控愛馬仕違反反壟...

ChatGPT使用大公開：誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

儘管ChatGPT這一類的大型語言模型迅速普及，但迄今少有研究深入探討這項技術在日常生活中的實際應用。包括OpenAI人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。